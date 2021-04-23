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Norveç Merkez Bankası'ndan dijital para adımı

23.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç Merkez Bankası, gelecek iki yıllık süreçte dijital para birimi için teknik çözümleri test edeceğini duyurdu.

Norveç Merkez Bankası'ndan dijital para adımı

Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir araştırmanın ardından Norveç Merkez Bankası'nın gelecek 2 yılda CBDC için çeşitli teknik çözümleri test edeceği belirtildi.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oeystein Olsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital paranın ödemelerde bir dizi özellik sağlayabileceğini belirterek, "Dijital para birimi oluşturmanın uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için ek bilgi gerekiyor" ifadesini kullandı.

52 ÜLKE KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Uzmanlar, Çin'in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) bu yılın ortasında dijital euro konusunda resmi bir proje başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Norveç
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşeyde olduğu gibi dijital çağda da geri kalacağız. Bari bunda ilklerden biri olsaydık. Ama nerdeee bizde o vizyon. Nihat Hatipoğlu kripto paralar ile ilgili ne fetva verirse o kadar biliyor milletimiz devletimiz
yasaklayın vergi alın, ne gerek var test edip masraf etmeye

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