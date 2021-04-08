'Paribu hacklendi mi? Kullanıcıların hesap bakiyeleri çekildi mi?' iddialarının ardından açıklama

Paribu hacklendi mi sorusu kripto para kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

PARİBU HACKLENDİ Mİ?

Kripto para piyasasında her geçen gün yeni bir olay daha yaşanmaya devam ediyor. Şimdi de Türkiye'nin kripto para borsalarından olan Paribu hack olayı ile gündeme geldi.

İddialara göre Paribu hacklendi ve kullanıcıların hesaplarından izinsiz para transferleri yapıldı. İddiadan ibaret olan bu olay için ilk etapta resmi açıklama yapılmadı.

TWITTER'DAN DUYURDULAR! Twitter'da bulunan Paribu kullanıcıları "Bu olay malesef bizzat benimde başıma geldim.Bir sabah uyandık hesaba girilip bütün coinler BTC ye cevirilmis ve transfer edilmiş.05.04 günü bu olayı yaşayan yaklasik 15 kişiyiz." şeklinde tweetler paylaştı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise; "Merhaba. 05.04 tarihinde saat 4.29 benimde hesabımdan coinlerim btcye çevrilip başka bir hesaba gönderilmiş. Yetkililere durumu bildirdim. Kabul etmediler. Savcılığa şikayette bulundum. Okunmamış onay maili hala duruyor." şeklinde konuştu.