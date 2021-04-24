FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

24.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında arka arkaya gelen kapanma haberleri nedeniyle gözler Paribu’ya çevrildi. Kripto para alıp satan kullanıcılar, bir yandan para piyasasını takip ederken diğer yandan Paribu kapanır mı ve güvenli mi? araştırması içine girdi.

Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

2017 yılından bu yana Türkiye’de kripto para alım satım platformu olarak hizmet veren Paribu, ülkede en çok kullanılan kripto para uygulamaları arasında yer alıyor. Ancak Thodex ve Vebitcoin’in kapanmasının ardından kullanıcılar Paribu’nun güvenliği konusunda araştırma yapıyor.

PARİBU NEDİR?

2017'de kullanıma sunulan Paribu, bir kripto para alım satım platformudur. Ön hazırlık çalışmalarına 2015 yılında başlanan Paribu, 2016 kurulmuş, 14 Şubat 2017'de de halkın kullanımına sunulmuştur.

PARİBU KİMİN, YASİN ORAL KİMİNDİR?

Paribu, Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformlarından biridir. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak ifade edilen Paribu, Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık etmektedir. Paribu’nun CEO’su Yasin Oral’dır.

Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mii

KRİPTO PARALARA DÜZENLEMELER GELİYOR

Thodex ve Vebitcoin’in kapanmasından sonra pek çok mağdurdiyetin yaşanmasıyla kripto para piyasası daha fazla sorgulanmaya başlandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de kripto para piyasalarına dair düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa süre içinde uygulamaya alınacağını kaydetti.

Bir televizyon programında değerlendirmelerine yer verilen Cemil Ertem Thodex dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına erişebilmeleri için şifrelerinin olması gerektiğini fakat bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde mağdurların paralarına erişemeyeceğine dikkat çekti.

Ertem, SPK, MASAK ve Merkez Bankası'nın kripto paralara ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ve en kısa zamanda kurala bağlanarak hayata geçirileceğini belirtti.

Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız Merkez Bankası, SPK ve MASAK gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Bir kripto para platformu daha kapandıBir kripto para platformu daha kapandı
Hemşirelerin maaş zammı ne kadar olacak? Hemşirelerin maaş zammı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Thodex skandalında yeni detaylar! Ağlamış

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Bir kripto para şirketi daha kapandı!

Bir kripto para şirketi daha kapandı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.