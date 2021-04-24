Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

2017 yılından bu yana Türkiye’de kripto para alım satım platformu olarak hizmet veren Paribu, ülkede en çok kullanılan kripto para uygulamaları arasında yer alıyor. Ancak Thodex ve Vebitcoin’in kapanmasının ardından kullanıcılar Paribu’nun güvenliği konusunda araştırma yapıyor.

PARİBU NEDİR?

2017'de kullanıma sunulan Paribu, bir kripto para alım satım platformudur. Ön hazırlık çalışmalarına 2015 yılında başlanan Paribu, 2016 kurulmuş, 14 Şubat 2017'de de halkın kullanımına sunulmuştur.

PARİBU KİMİN, YASİN ORAL KİMİNDİR?

Paribu, Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformlarından biridir. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak ifade edilen Paribu, Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık etmektedir. Paribu’nun CEO’su Yasin Oral’dır.

KRİPTO PARALARA DÜZENLEMELER GELİYOR

Thodex ve Vebitcoin’in kapanmasından sonra pek çok mağdurdiyetin yaşanmasıyla kripto para piyasası daha fazla sorgulanmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de kripto para piyasalarına dair düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa süre içinde uygulamaya alınacağını kaydetti.