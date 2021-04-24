Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

Paribu geçtiğimiz günlere erişim sorunuyla gündeme gelmiş, Paribu yetkilileri de servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirmişti.

PARİBU KİMİN?

Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.

Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

PARİBU NEDİR?

Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

YASİN ORAL KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğan Yasin Oral, yazılım çalışmalarına lise döneminde başladı. 2001'de, henüz lise öğrencisiyken TÜBİTAK'ın bir yarışmasına katıldı ve TÜBİTAK web sitesi geliştirmelerine dışarıdan destek sağladı.