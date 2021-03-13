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Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 13.03.2021 10:21 | Son Güncelleme

Bitcoin ve bir çok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden Paribu’ya erişim sorunu yaşanmaya başladı. Pek çok kullanıcı Paribu'ya uzun süre giriş yapamadı. İşte kripto para yatırımcılarının merak ettiği Paribu sorunu...

Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü?

Dün akşam saatleri itibariyle Bitcoin ve bir çok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden Paribu uygulamasına erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar Paribu'ya uzun süre giriş yapamadı. Kripto para ve Bitcoin alım satımı için aracılık hizmeti veren Paribu'ya giriş yapmak isteyen fakat uygulamaya erişemeyenler soruna ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için araştırmaya başladı.

PARİBU NEDEN AÇILMIYOR? PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Paribu Destek hesabı Twitter üzerinden erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamanın detayları ise şöyle:

"CHZ/TL marketinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine bağlı emir yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu nedenle eşleşmelerde bazı kullanıcılarımızı etkileyen kısa süreli gecikmeler söz konusudur. Konuya teknik ekibimiz tarafından müdahale edilmektedir."

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