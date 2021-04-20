Polkadot (DOT) şu an için 31 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Polkadot (DOT), 5 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, bir fiyat düzeltmesine gitti. DOt, kritik seviye olan 40 dolarlık barajı ile dikkat çekiyor. Polkadot (DOT) nedir? Polkadot (DOT) ne kadar? Polkadot (DOT) yükselir mi? İşye yorumlar…

POLKADOT (DOT) NEDİR?

Polkadot (DOT), bağlı olduğu bir merkez bulunmayan internet sitelerini, halka açık veya özel izne gerek duyulmayan ağları birbirine blockchain ile bağlayan ve tamamen merkeziyetsiz bir internet zinciri kurmayı amaçlamaktadır.

Polkadot sisteminde üç amaca hizmet eden DOT isimli bir kripto para birimi vardır.

Polkadot (DOT) bağımsız işlem gören blockchain ağlarını birbirine bağlayarak güvenli bir şekilde veri ve bilgi alışverişi yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı dirençli bir internet kullanımı oluşturulacaktır.

Polkadot sisteminin sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Polkadot parçalanmış birçok ağdan meydana gelmektedir. Paralel birçok ağ sayesinde yapılan işlemlerin yavaşlaması gibi sorunlar yaşanmamaktadır.