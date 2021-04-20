Polkadot (DOT) şu an için 31 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Polkadot (DOT), 5 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, bir fiyat düzeltmesine gitti. DOt, kritik seviye olan 40 dolarlık barajı ile dikkat çekiyor. Polkadot (DOT) nedir? Polkadot (DOT) ne kadar? Polkadot (DOT) yükselir mi? İşye yorumlar…
Polkadot (DOT), bağlı olduğu bir merkez bulunmayan internet sitelerini, halka açık veya özel izne gerek duyulmayan ağları birbirine blockchain ile bağlayan ve tamamen merkeziyetsiz bir internet zinciri kurmayı amaçlamaktadır.
Polkadot sisteminde üç amaca hizmet eden DOT isimli bir kripto para birimi vardır.
Polkadot (DOT) bağımsız işlem gören blockchain ağlarını birbirine bağlayarak güvenli bir şekilde veri ve bilgi alışverişi yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı dirençli bir internet kullanımı oluşturulacaktır.
Polkadot sisteminin sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Polkadot parçalanmış birçok ağdan meydana gelmektedir. Paralel birçok ağ sayesinde yapılan işlemlerin yavaşlaması gibi sorunlar yaşanmamaktadır.
Polkadot ağı üzerinden işlem yapan kullanıcılar bu ağı kendi ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edebilecekleri özelleştirme yetkileri bulunmaktadır.
Tüm internetin bir zincir üzerinden işlenmesi ile Polkadot bir geliştiricinin sunduğu bir işlemi farklı bir geliştiricinin kodu ile birleştirerek hem bir bütünlük hem de ekosistemin büyümesine fayda sağlamaktadır.
Polkadot ağında bulunan tüm projelerin istedikleri gibi bir geliştirme yapma hakları vardır. Bu değişimler sayesinde sistem sürekli güncel ve mükemmel bir hal alacaktır. Güncellemelerin sürekli açık olması ve bunları kullanıcılarının yapabilmesi sistemi her zaman güncel tutacaktır.
Güne $35,8969 ile başlayan Polkadot, 20 Nisan itibarıyla %15,55 azalışla $31,9346 seviyesinde bulunuyor. Polkadot, 25 Mart tarihinde $30,3753 ile son bir ayın en düşük, 5 Nisan tarihinde ise $44,0311 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Polkadot $31,9346 ve ₺263,3000'ye karşılık gelmektedir.
Polkadot’un tarihindeki düşük değeri, 20 Ağustos 2020’de 2,69 dolar; en yüksek değeri ise, 1 Eylül 2020’de 6,84 dolar olarak gözlemlenmiştir. Toplam arzı 1.066.771.006 DOT olan kripto paranın dolaşımdaki arzı ise, 985.822.618 DOT’tur. Piyasa değeri ise $31.662.692.584’dır.
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