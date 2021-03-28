RAMP coin nedir? RAMP hakkında merak edilenler

RAMP coin, Binance Smart Chain altyapısını kullanmasıyla büyük bir avantaja sahip olan bir kripto para birimidir. Kripto para birimi Binance altyapısının sayesinde RAMP, Binance borsasında listelenmiştir. Ramp coin gibi projelerde, Binance Smart Chain kapsamında yer alınca er ya da geç borsaya da giriş yapılmaktadır. Bu sebeple RAMP coin ve buna benzer projeleri takip etmek de yatırımcılar için oldukça faydalı olacaktır.
RAMP, merkezi bulunmayan bir finans projesi olarak karşımıza çıkar. Yatırımcılar, RAMP projesinde pasif olarak staking işlemi yapabilirler. Kripto para biriminin RAMP projesi ile kullanıcılar daha iyi gelir elde etme imkanı bulurlar. RAMP, ERC20 tabanına kullanmaktadır. Şirket son olarak önemli bir adım daha atmış ve 1 Mart tarihinden itibaren Binance Smart Chain sistemine geçmiştir.
RAMP DeFi , Ethereum dışı ( ETH ) kullanıcıların ETH platformlarında token hisselerine izin vererek DeFi'nin benimsenmesini artırmayı amaçlayan merkezi olmayan bir protokoldür ; Aynı zamanda Ethereum kullanıcıları RAMP protokolü ile etkileşime girebilir ve verimlerini artırabilir.
RAMP DeFi, ERC-20 olmayan stake blok zincirlerinin hisseli sermayesinin, Ethereum blok zincirinde verilen rUSD olarak bilinen bir stabilcoin olarak teminatlandırılmasına izin verir . Bunun ana sonucu, kullanıcıların stake ödülleri kazandığı, stake edilmiş varlıklardan likiditenin kilidini açtığı ve aynı anda birden fazla getiri akışını istiflediği yığılmış dijital varlıklarda sermaye verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.Halihazırda Ethereum blok zincirinde olan kullanıcılar, ERC20 stabilcoinlerini RAMP'nin eUSD likidite havuzuna yatırarak eUSD basabilirler. Bu, rUSD ve eUSD sahiplerinin her iki jetonu da serbestçe değiştirebileceği, ödünç verebileceği veya ödünç alabileceği ve bunun sonucunda sermayesi stake düzenlemelerine kilitlenmiş kullanıcılar için likidite yaratabileceği anlamına gelir.
Blockchain sistemleri arasında token değişimlerini verimli bir şekilde desteklemek için ağ, likidite açık ya da kapalı tasarımlardan yararlanır. Bu çerçevede, Ethereum dışı bir standart kullanan tokenlar, Ethereum blok zincirinde kullanılmak üzere ilk olarak rUSD adı verilen stabilcoinlere dönüştürülmektedir.
ERC-20 tabanlı stabilcoinler ayrıca Ramp DeFi’nin likidite havuzunda kullanılmak üzere eUSD'ye dönüştürülebilir. rUSD sahipleri, Ethereum dışı blockchainler içince kilitli fonları kullanmanın yanı sıra, tamamen teminatlandırılmış stabilcoinleri kullanma ve dönüşümden sonra stake teşvikleri kazanma becerisine sahip olurlar. eUSD sahipleri, dijital varlıklarını ödünç vermenin yanı sıra DeFi protokolleri dahilinde likidite sağlama şansı ile faiz kazanmaktadır.
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