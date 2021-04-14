Ripple'ın Türkiye'deki hacminde büyük artış yaşandı! Ripple ralli mi yapıyor?

XRP fiyatı 24 saatte %15’ten fazla değer kazanıp, 2018’den beri görülmemiş seviyelere çıktı ve neredeyse 2 dolara kadar yükseldi. Ripple, bu yükselişi ile Türkiye'nin Twitter gündemine girmeyi başardı.

RİPPLE YERLİ BORSALARDAKİ HACMİNİ BÜYÜTTÜ

Bitexen’deki XRP/TRY paritesinin hacmi, 5 Nisan’da borsada daha önce hiç görülmemiş bir düzeye çıkıp 161 milyon seviyesini gördü. Bu sayı, ilerleyen iki gün boyunca 150 milyonun üstünde kalmaya devam etti.

Binance’te Türk lirasıyla yapılan XRP işlemleri, 7 Nisan’dan 8 Nisan’a geçerken 2 kat büyüyerek 721 milyon lira değerinde hacim elde etti. XRP/TRY hacmi, dün 976 milyon liraya çıkıp rekor kırdı.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere kısa bir süre önce SEC, Ripple’a karşı bir dava açmıştı. Ripple’ın kripto para birimi XRP ile çeşitli ödemeler yaptığı ve bunların yasalara aykırı olduğu iddia edilmişti.

Hali hazırda devam eden Ripple davasında oklar XRP’den yana dönmüş durumda. Bu da uzun bir süredir baskılanan XRP’nin sonunda beklenen patlamayı yapmasına neden oldu.

XRP yani Ripple uzun bir süredir pek çok kişinin patlamasını beklediği kripto paraların başında geliyordu. Fakat beklenen patlama şimdiye kadar gerçekleşmemişti. Yaşanan dava süreciyle birlikte gelinen nokta, Ripple’a yaradı.

Geçtiğimiz gece Ripple’ın kripto para birimi XRP neredeyse 1.5 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar XRP’nin bazı noktalarda dirençli durabilirse 2 dolar seviyesine kadar yükseleceğini söylüyor.

