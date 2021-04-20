Ripple XRP coin nedir? Ripple davası ne zaman görülecek?

Ripple, yeni bir iş birliği yaptığını duyurdu.Ripple (XRP), Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Novatti ile iş birliği yaptığını duyurdu. Buna göre Novatti Group, RippleNet ödeme ağına katılacak.
XRP, Ripple ve RippleNet arasındaki farkı anlamak önem taşıyor. XRP, RippleNet isimli dijital ödeme platformunda kullanılan para birimidir. RippleNet, XRP Ledger adlı dağıtık defter veri tabanı üstünde çalışıyor. RippleNet, Ripple isimli bir şirket tarafından işletiliyor olsa da açık kaynaklı XRP Ledger, blockchain tabanlı çalışmıyor. Onun yerine, daha önce bahsettiğimiz dağıtık defter veri tabanını kullanıyor.
RippleNet ödeme platformu, gerçek zamanlı bir brüt hesap kapatma sistemi olarak dünya çapında anlık parasal işlemlere olanak sağlamayı hedefliyor. XRP Ledger'ın kendi kripto para birimi XRP olsa da, platform üzerinde işlem yapmak için tüm para birimlerini kullanabilirsiniz.
Ripple ödeme platformu fikri ilk kez 2004'de Ryan Fugger tarafından dile getirilmiştir. Ancak Jed McCaleb ve Chris Larson projeyi 2012'de devralana kadar geliştirilmesine başlanmamıştır.
XRP, Ripple tarafından hem diğer dijital değerlere hem de SWIFT gibi var olan parasal ödeme platformlarına daha hızlı, daha ucuz ve daha ölçeklendirilebilir bir alternatif olması için geliştirildi.
RippleNet'in hesap defteri, Ripple'ın aktif bir üyesi olduğu küresel XRP Topluluğu tarafından idare ediliyor. XRP hesap defteri, işlemleri ortalama her 3-5 saniyede ya da bağımsız doğrulayıcı düğümler, XRP işlemlerinin hem sırası hem de doğruluğu hakkında ortak bir karara vardığında doğruluyor (Bitcoin'in (BTC) iş ispatı madenciliğinin aksine). Herkes bir Ripple doğrulayıcısı olabiliyor ve liste şimdilik Ripple'ın yanı sıra üniversiteler, finansal kurumlar ve diğerlerinden oluşuyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak. SEC’nin daha önce kripto para borsalarına XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor.Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.
Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü.
SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.
Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.
Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alındı. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.
Ripple’ın küresel ödeme ağın içerisine katılan Novatti Group, RippleNet’in On-Demand Liquidty (ODL) hizmetinden faydalanacak. Böylelikle Novatti Group, yurt dışı ödemelerini gerçekleştirirken XRP kullanabilecek. RippleNet, anında gönderim ve düşük maliyeti ile kurumsal şirketlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Yapılan iş birliği Filipinler ülkesine ait havale firması iRemit aracılığıyla Avustralya ve Filipinler arasındaki para transferlerine odaklanıyor. Filipinler, Asya kıtası içerisinde Çin ve Hindistan’ın ardından en fazla para transferi alan üçüncü ülke.
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