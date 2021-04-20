Ripple XRP coin nedir? Ripple davası ne zaman görülecek?

Ripple, yeni bir iş birliği yaptığını duyurdu.Ripple (XRP), Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Novatti ile iş birliği yaptığını duyurdu. Buna göre Novatti Group, RippleNet ödeme ağına katılacak.

RİPPLE XRP NEDİR?

XRP, Ripple ve RippleNet arasındaki farkı anlamak önem taşıyor. XRP, RippleNet isimli dijital ödeme platformunda kullanılan para birimidir. RippleNet, XRP Ledger adlı dağıtık defter veri tabanı üstünde çalışıyor. RippleNet, Ripple isimli bir şirket tarafından işletiliyor olsa da açık kaynaklı XRP Ledger, blockchain tabanlı çalışmıyor. Onun yerine, daha önce bahsettiğimiz dağıtık defter veri tabanını kullanıyor.

RippleNet ödeme platformu, gerçek zamanlı bir brüt hesap kapatma sistemi olarak dünya çapında anlık parasal işlemlere olanak sağlamayı hedefliyor. XRP Ledger'ın kendi kripto para birimi XRP olsa da, platform üzerinde işlem yapmak için tüm para birimlerini kullanabilirsiniz.

Ripple ödeme platformu fikri ilk kez 2004'de Ryan Fugger tarafından dile getirilmiştir. Ancak Jed McCaleb ve Chris Larson projeyi 2012'de devralana kadar geliştirilmesine başlanmamıştır.