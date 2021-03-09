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Ripple (XRP) ile MoneyGram ortaklığını sonlandırdı! İşte Ripple'ın açıklaması

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.03.2021 09:43 | Son Güncelleme

Ripple şirketinin 22 Şubat'ta görülen SEC davasının ardından MoneyGram'dan kötü bir haber gelmiş ve ortaklığını dava sonuçlanana kadar askıya aldığını duyurmuştu. Yeni açıklamayla MoneyGram ve Ripple ortaklığının resmi olarak sonlandığı duyuruldu.

Ripple (XRP) ile MoneyGram ortaklığını sonlandırdı! İşte Ripple'ın açıklaması

ABD merkezli uluslararası para transfer şirketi MoneyGram SEC davasından dolayı Ripple ile ortaklığını iptal ederek gündem oldu. ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'a açtığı dava henüz sonuçlanmamışken alınan bu karar Ripple tarafından olumsuz hava estirdi.

RIPPLE & SEC DAVASININ SONUÇLANMASI BEKLENECEKTİ

Ripple - MoneyGram ortaklığı 2019 yılının haziran ayından 2023'ün Temmuz ayına kadar devam edecek anlaşma yapmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında SEC'in Ripple davasına ilişkin yaptığı duyurunun ardından durumu inceleyen şirket, ilk duruşmanın arkasından 23 Şubat tarihinde ortaklığını askıya aldığını duyurarak kripto para yatırımcılarını şaşırtmıştı.

Ripple tarafından yapılan duyuruda MoneyGram'la iş ortaklığının bittiği açıklandı. Açıklamada, gelecekte iş ilişkilerinin tekrar gözden geçirilerek yeniden iş ortaklığı kurulabileceği detayı da belirtildi.

RIPPLE'DAN MONEYGRAM AÇIKLAMASI

RIPPLE'DAN MONEYGRAM'A TEŞVİK DESTEĞİ

2019'dan bu yana birlikte çalışan şirketin son durumu merak konusu oldu. Ripple'ın ödeme çözümü RippleNet'i kullanan MoneyGram bu sayede ödeme kolaylığı görüyordu. Ripple şirketi bu konuda MoneyGram'a destek sağlamış, teşvikler sunarak; 2019'da ise 11,2 milyon dolar, 2020'de 50,2 milyon dolar yatırım yapmıştı.

MONEYGRAM NEDİR?

MoneyGram International, Inc. ABD merkezli para transfer şirketidir. Dünyanın birçok bölgesinde merkezleri bulunan bir şirket olan MoneyGram, 2014 yılında dünyanın en büyük ikinci para transferi sağlayıcısı olmuştu. Şirket, yaklaşık 347.000 acente ofisinden oluşan küresel bir ağ ile 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.

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