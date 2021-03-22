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Ripple yatırımcılarına müjde! Ripple yükseliyor!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 22.03.2021 12:40 | Son Güncelleme

Kripto para piyasasında hafta sonu bir hacimsizlik yaşandı. Bu hacimsizliğin üzerine Bitcoin'de yaklaşık %6'lık bir gerileme yaşandı. Bu gerilemeye rağmen altcoinlerden olan Ripple oldukça güçlü bir biçimde durmaya devam etti. Bir süre önce gündem olan RippleNet'in güvenlik açığının kapatılmasına yönelik sertifika aldığını belirten Ripple, bu işlemden sonra Ripple fiyatlarında yükseliş yaşadığını görüntüledi. Sertifika haberinin ardından Ripple yaklaşık %20'lik bir yükseliş yaşadı.

Ripple yatırımcılarına müjde! Ripple yükseliyor!

Lider kripto para Bitcoin, yüzde 5’in üzerinde çökerken Ripple (XRP) yeşil renkte kalıyor. Piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi olan Ripple, şu anda yeşil renkte görülen tek büyük kripto para. CoinMarketCap verilerine göre, Ripple’a bağlı kripto para birimi XRP şu anda son 24 saatte yaklaşık yüzde 17 arttı. Peki XRP’nin son rallisinin arkasında ne var?

BITCOIN DÜŞTÜ, RİPPLE RALLİYE ÇIKTI

Şu sıralar Ripple, ilk 50 sıradaki her kripto para biriminden kat kat daha iyi bir performans sergiliyor. Bitcoin, 18 Mart 2021 tarihinde 60.000 dolar seviyesine tekrar ulaşmaya çalıştı ancak başaramadı. Bitcoin 20 Mart tarihinde zirve miktarından %5,55 düştü. Bu düşüş, Ethereum ve Cardano gibi diğer büyük para birimlerinin de önemli düşüşler yaşamasıyla piyasada büyük düzelmeler yaşandı.

Bu düşüşe rağmen Ripple, piyasadaki yükseliğini emin adımlar ile sürdürmeye devam ediyor. Ripple bugün 0,5 dolar seviyelerinden 0,58 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

SEC AVUKATI RİPPLE YATIRIMCILARINA MÜJDEYİ VERDİ!

Bu ralli, SEC davasının etkisiyle 0,90 dolar seviyelerinden 0,20 dolarlara kadar düşen kripto paranın yatırımcılarına ümit aşıladı. Ripple’a göre, kripto para yatırımcılarının SEC davası nedeniyle tahmini olarak zararı 15 milyar dolardan fazla. Peki Ripple'daki yükselişi tetikleyen katalizör nedir?

Bu rallinin, Ripple davası kapsamında dün yapılan keşif duruşmasındaki gelişmelerden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu duruşmada SEC avukatı, XRP yatırımcılarını sevindirecek önemli açıklamalarda bulundu.

Duruşmada SEC avukatı, sadece Ripple ve şirketin iştiraklerinin Ripple satışlarının yasa dışı olarak tasnif edileceğini söyledi. Uzmanlara göre, bu yorumlar XRP’yi listeleyen borsaların menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğini açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca yine uzmanların görüşlerine göre, XRP’yi delist eden borsalar şimdi kripto parayı dava sonuçlanmadan tekrar listeleyebilir. Çünkü kripto parayı listelemenin bir yasa ihlali oluşturmayacağı ortaya çıktı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda, XRP’yi delist eden kripto para borsası Lykke’nin tekrar Ripple ticaretini başlattığını da belirtmek gerekiyor.

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