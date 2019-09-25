SEC kripto paralarda alım fırsatı mı yarattı?

Belirtilen geri çekilmelerle birlikte düşükten alma isteği ve beklentisiyle birlikte bazı yatırımcılar alım yaparak kripto paralarda bir miktar toparlanmaya neden oldu. Satışların hızlanmasındaki en önemli etkenin ise toplantıdan çıkan Bitcoin ETF kararının ertelenmesi olduğu düşünülebilir. Kararın ertelenmesindeki diğer etkenler ise kripto para piyasasının henüz olgunlaşmadığı ve manipülasyona açık olduğu düşünceleriydi. Diğer açıdan, mevcut sistemden daha baskın çıkabilecek potansiyele sahip olan kripto paralardan ziyade kullanılan baskın para biriminin konumu göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu etkenlerden dolayı çerçevesinin iyi belirlendiği bir düzenleme getirmek arzusuyla erteleme kararı alınmıştır. SEC’in karar mekanizmasının Wilshire Phoenix’in Bitcoin ETF başvurusu hakkında 35 gün sonra, Bitwise Bitcoin ETF başvurusu için ise 13.10.2019’a kadar “onay veya red” olarak şekillenmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında önümüzdeki SEC kararlarının yatırımcı tarafından dikkatlice takip edilmesinde yarar görülmektedir.

BTCUSD 18 Eylül 2019 tarihinde aldığı düşüşle birlikte 9650 seviyesini test ederek aşırı satım bölgesine ilerleyen BTCUSD, sonrasında tepki alımlarıyla birlikte 10400 seviyesine kadar ivme kazanmıştır. Kazandığı ivmeyle birlikte 19 Eylül 2019’da 4 saatlik grafik üzerinde üçgen formasyonu görünümünü başlatan kripto para birimi 23 Eylül 2019 günü belirtilen formasyonu aşağı yönlü kırmıştır. Bu geri çekilmeyle birlikte 9610 seviyesine kadar düşüş meydana gelmiştir. Formasyonun aşağı yönlü kırılmasını tetikleyen olaylardan birinin ABD Komisyon Kurulu’nun 24 Eylül’de yapacağı toplantı haberlerinin tetiklemesi olduğu düşünülebilir. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası’nın aynı tarihte yaptığı regülasyon çağrısı ise bu düşüşe hız kazandırmıştır. Süreçte risk olgusu gören yatırımcı kripto paraların genelinde satış baskısı yaratmıştır. Gece saatlerinde hız kazanan sert satışlarla birlikte ise kripto para biriminde 8100 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmıştır. Yaşanan geri çekilmenin devamı halinde kripto para biriminde ilk etapta sırasıyla 8227.5, 7736.4 destek seviyeleri takip edilebilir. Bu kapsamda, özellikle 7827.3 seviyesi kritik bölgeyi oluşturmaktadır. Belirtilen desteğin altında gerçekleşebilecek kapanışlar BTCUSD’yi 7128.8 seviyesine kadar geri çekebilir. 7128.8 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise sert düşüşlere karşı dikkatli olunmasında yarar görülmektedir.

Öte yandan, kritik destek seviyelerinden dönen bir BTC ile karşılaşılması durumunda, 8684.6 ve 9067.7 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. 9067.7 direncinin yukarı yönlü kırılması ve 4 saatlik grafikte 20 MA(20 günlük hareketli ortalama)’nın üzerinde gerçekleşecek olan kapanış kripto para birimi açısından önem taşımaktadır. Direnç Seviyeleri; 8718.5 – 9417.6 – 10308.1 – 11440.1

Destek Seviyeleri; 8227.5 – 7736.4 – 7128.8– 6146.7 ETHUSD 19 Eylül 2019’da yaşanan geri çekilmeden BTC kadar etkilenmeyen ve 4 saatlik grafikte 20MA(20 günlük hareketli ortalama)’nın üzerinde kalmayı başaran ETHUSD, belirtilen tarihte flama formasyonu oluşturmuştur. 23 Eylül’de ise oluşturduğu formasyonu aşağı yönlü kırarak sert hareketlerle geri çekilmiştir. 194 seviyesine kadar geri çekilen kripto para biriminde 24 Eylül SEC toplantısıyla birlikte 155 seviyesi test edilmiştir. Tepki alımlarıyla birlikte bir miktar toparlanarak halihazırda 166 seviyesinden fiyatlanan ETHUSD’de yükselişlerin devamı halinde 174.34 ve 185.69 dirençleri takip edilebilir. 174.34 direncinin aşılamaması veya yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kalması durumunda ise 162.98 destek seviyesine dikkat edilmelidir. Kripto para biriminin belirtilen seviyeyi test etmesi durumunda destek seviyelerinin güncel takibi önem kazanacaktır.