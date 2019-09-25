SEC kripto paralarda alım fırsatı mı yarattı?

Belirtilen geri çekilmelerle birlikte düşükten alma isteği ve beklentisiyle birlikte bazı yatırımcılar alım yaparak kripto paralarda bir miktar toparlanmaya neden oldu. Satışların hızlanmasındaki en önemli etkenin ise toplantıdan çıkan Bitcoin ETF kararının ertelenmesi olduğu düşünülebilir. Kararın ertelenmesindeki diğer etkenler ise kripto para piyasasının henüz olgunlaşmadığı ve manipülasyona açık olduğu düşünceleriydi. Diğer açıdan, mevcut sistemden daha baskın çıkabilecek potansiyele sahip olan kripto paralardan ziyade kullanılan baskın para biriminin konumu göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu etkenlerden dolayı çerçevesinin iyi belirlendiği bir düzenleme getirmek arzusuyla erteleme kararı alınmıştır. SEC’in karar mekanizmasının Wilshire Phoenix’in Bitcoin ETF başvurusu hakkında 35 gün sonra, Bitwise Bitcoin ETF başvurusu için ise 13.10.2019’a kadar “onay veya red” olarak şekillenmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında önümüzdeki SEC kararlarının yatırımcı tarafından dikkatlice takip edilmesinde yarar görülmektedir.
BTCUSD
18 Eylül 2019 tarihinde aldığı düşüşle birlikte 9650 seviyesini test ederek aşırı satım bölgesine ilerleyen BTCUSD, sonrasında tepki alımlarıyla birlikte 10400 seviyesine kadar ivme kazanmıştır. Kazandığı ivmeyle birlikte 19 Eylül 2019’da 4 saatlik grafik üzerinde üçgen formasyonu görünümünü başlatan kripto para birimi 23 Eylül 2019 günü belirtilen formasyonu aşağı yönlü kırmıştır. Bu geri çekilmeyle birlikte 9610 seviyesine kadar düşüş meydana gelmiştir. Formasyonun aşağı yönlü kırılmasını tetikleyen olaylardan birinin ABD Komisyon Kurulu’nun 24 Eylül’de yapacağı toplantı haberlerinin tetiklemesi olduğu düşünülebilir. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası’nın aynı tarihte yaptığı regülasyon çağrısı ise bu düşüşe hız kazandırmıştır. Süreçte risk olgusu gören yatırımcı kripto paraların genelinde satış baskısı yaratmıştır. Gece saatlerinde hız kazanan sert satışlarla birlikte ise kripto para biriminde 8100 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmıştır.
Yaşanan geri çekilmenin devamı halinde kripto para biriminde ilk etapta sırasıyla 8227.5, 7736.4 destek seviyeleri takip edilebilir. Bu kapsamda, özellikle 7827.3 seviyesi kritik bölgeyi oluşturmaktadır. Belirtilen desteğin altında gerçekleşebilecek kapanışlar BTCUSD’yi 7128.8 seviyesine kadar geri çekebilir. 7128.8 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise sert düşüşlere karşı dikkatli olunmasında yarar görülmektedir.
Öte yandan, kritik destek seviyelerinden dönen bir BTC ile karşılaşılması durumunda, 8684.6 ve 9067.7 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. 9067.7 direncinin yukarı yönlü kırılması ve 4 saatlik grafikte 20 MA(20 günlük hareketli ortalama)’nın üzerinde gerçekleşecek olan kapanış kripto para birimi açısından önem taşımaktadır.
Direnç Seviyeleri; 8718.5 – 9417.6 – 10308.1 – 11440.1
Destek Seviyeleri; 8227.5 – 7736.4 – 7128.8– 6146.7
ETHUSD
19 Eylül 2019’da yaşanan geri çekilmeden BTC kadar etkilenmeyen ve 4 saatlik grafikte 20MA(20 günlük hareketli ortalama)’nın üzerinde kalmayı başaran ETHUSD, belirtilen tarihte flama formasyonu oluşturmuştur. 23 Eylül’de ise oluşturduğu formasyonu aşağı yönlü kırarak sert hareketlerle geri çekilmiştir. 194 seviyesine kadar geri çekilen kripto para biriminde 24 Eylül SEC toplantısıyla birlikte 155 seviyesi test edilmiştir. Tepki alımlarıyla birlikte bir miktar toparlanarak halihazırda 166 seviyesinden fiyatlanan ETHUSD’de yükselişlerin devamı halinde 174.34 ve 185.69 dirençleri takip edilebilir. 174.34 direncinin aşılamaması veya yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kalması durumunda ise 162.98 destek seviyesine dikkat edilmelidir. Kripto para biriminin belirtilen seviyeyi test etmesi durumunda destek seviyelerinin güncel takibi önem kazanacaktır.
Direnç Seviyeleri; 174.34 – 185.69 – 201.85
Destek Seviyesi; 162.98 – 148.94 – 126.24
LTCUSD
20-23 Eylül aralığında 77 ile 72 seviyeleri arasında fiyatlanan ETHUSD, SEC toplantısının yapılacağı haberleriyle 23 Eylül’den itibaren sert hareketlerle geri çekilmeye başlamıştır. Sonrasında aldığı satışla 53.45 destek seviyesini test eden kripto para biriminde flama formasyonu oluşmuştur. Formasyon gereği yukarı yönlü oluşabilecek kırılımlar LTCUSD’yi 65.29 seviyesine kadar taşıyabilir. Yükseliş durumunda ise 58.33 ve 65.29 seviyeleri sırasıyla direnç olarak takip edilebilir. Diğer açıdan, belirtilen formasyonun aşağı yönlü kırılması durumunda 48 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Geri çekilme durumunda ise 53.45, 48.57 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.
Direnç Seviyeleri; 58.33 – 65.29 – 74.14
Destek Seviyeleri; 53.45 – 48.57 – 42.53
XRPUSD
24 Eylül’e kadar düşüş kanalı içerisindeki fiyatlamasını sürdüren XRPUSD, 24 Eylül’de 0.2142 seviyesini etmiştir. Sonraki evrede tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü harekette bulunan kripto para birimi 0.2337 destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmıştır. Halihazırda 0.2337 destek seviyesini periyodik olarak test eden XRP’de desteğin kırılamaması ve yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 0.2481 ve 0.2687 dirençleri sırasıyla takip edilebilir. Olası geri çekilmeler ve 0.2337 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 0.2193 ve 0.2014 seviyeleri bir sonraki destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu noktada, 0.2014 destek seviyesi önemli bir bölgeyi oluşturmaktadır. Özellikle 4 saatlik grafikte 0.2014 desteğinin altında kapanış gerçekleşmesi durumunda kripto para biriminde sert geri çekilmeler yaşanabilir. 0.2337 desteğinin üzerinde kalınan durumlar için ise direnç seviyelerinin takibi güncelliğini koruyacaktır.
Direnç Seviyeleri; 0.2481 – 0.2687 – 0.2949
Destek Seviyeleri; 0.2337 – 0.2193 – 0.2014
18-23 Eylül 2019 Kripto Para Korelasyon Tablosu
BTC ETH XRP LTC
BTC 100% 97% 90% 97%
ETH 97% 100% 89% 96%
XRP 90% 89% 100% 95%
LTC 97% 96% 95% 100%
*Analizimiz bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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