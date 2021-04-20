Solana Coin (SOL) nedir? Solona Coin nereden satın alınır?

Son zamanlarda kripto paralarda çeşitlilik hız kazanmaya başladı. Gündemde olan kripto para birimlerinden birisi ise Solana. Solana coin, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir.

SOLANA COİN (SOL) NEDİR?

Solana, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir . Proje üzerindeki fikir ve ilk çalışma 2017'de başlarken, Solana resmi olarak Mart 2020'de Solana Vakfı tarafından merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından başlatıldı.

Solana protokolü, merkezi olmayan uygulama ( DApp ) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Blockchain'in temelde yatan Proof of Stake ( PoS ) konsensüsü ile birleştirilmiş bir tarih kanıtı (PoH) konsensüsü sunarak ölçeklenebilirliği iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Yenilikçi hibrit fikir birliği modeli nedeniyle Solana, hem küçük ölçekli tüccarlar hem de kurumsal tüccarların ilgisini çekiyor. Solana Vakfı için önemli bir odak noktası, merkezi olmayan finansmanı daha büyük ölçekte erişilebilir kılmaktır.