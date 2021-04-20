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Solana Coin (SOL) nedir? Solona Coin nereden satın alınır?

20.04.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda kripto paralarda çeşitlilik hız kazanmaya başladı. Gündemde olan kripto para birimlerinden birisi ise Solana. Solana coin, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir. Peki, Solana Coin (SOL) nedir? Solona Coin nereden satın alınır?

Solana Coin (SOL) nedir? Solona Coin nereden satın alınır?

Son zamanlarda kripto paralarda çeşitlilik hız kazanmaya başladı. Gündemde olan kripto para birimlerinden birisi ise Solana. Solana coin, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir.

SOLANA COİN (SOL) NEDİR?

Solana, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir . Proje üzerindeki fikir ve ilk çalışma 2017'de başlarken, Solana resmi olarak Mart 2020'de Solana Vakfı tarafından merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından başlatıldı.

Solana protokolü, merkezi olmayan uygulama ( DApp ) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Blockchain'in temelde yatan Proof of Stake ( PoS ) konsensüsü ile birleştirilmiş bir tarih kanıtı (PoH) konsensüsü sunarak ölçeklenebilirliği iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Yenilikçi hibrit fikir birliği modeli nedeniyle Solana, hem küçük ölçekli tüccarlar hem de kurumsal tüccarların ilgisini çekiyor. Solana Vakfı için önemli bir odak noktası, merkezi olmayan finansmanı daha büyük ölçekte erişilebilir kılmaktır.

SOLANA COİN'İ KİM KURDU?

Anatoly Yakovenko , Solana'nın arkasındaki en önemli kişidir. Profesyonel kariyeri Qualcomm'da başladı ve burada hızla üst sıralara yükseldi ve 2015 yılında kıdemli personel mühendis müdürü oldu. Daha sonra profesyonel yolu değişti ve Yakovenko Dropbox'ta yazılım mühendisi olarak yeni bir pozisyona girdi.

Yakovenko, 2017 yılında daha sonra Solana olarak hayata geçecek bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Qualcomm'daki meslektaşı Greg Fitzgerald ile birlikte çalıştı ve Solana Labs adında bir proje kurdular. Süreçte birkaç eski Qualcomm meslektaşını daha çeken Solana protokolü ve SOL belirteci 2020'de halka açıklandı.

SOLANA COİN NEREDEN ALINIR?

Solana Coin an itibari ile Binance uygulaması üzerinden alınabilmektedir. Solana Coin almak için takip edilmesi gerekilen adımlar şunlardır:

  • SOL Coin satın almak için ilk olarak borsaya TL bakiyesi atmak veya bunun yerine kullanılabilecek bir kripto para almak gerekiyor. Bunun için ilk önce Binance ana sayfasına girip, sol üstte yer alan “Kripto Al” seçeneğinden “Kredi/Banka Kartı” sekmesine tıklayın.

  • Açılan sekmede ne kadar TRY ile işlem yapmak istediğiniz seçip, Coin kısmından Tether’i yani USDT’yi işaretleyin.

  • USDT aldıktan sonra yine sol üstteki “Al-Sat” seçeneğini önizleyin “Klasik” sekmesine tıklayın.

  • Açılan kısımda sağ üstten USDT sekmesini seçerek, arama butonuna SOL yazın ve altta açılan SOL/USDT çiftini seçin.

  • Daha sonra ortadaki “SOL AL” sekmesine gelip, almak istediğiniz miktarı girin.

  • İstediğiniz miktarı girin ve işleme onay vererek SOL Coin alma işlemini tamamlayın.

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