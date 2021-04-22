Son Dakika: MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu!

Thodex'teki bazı yatırımcıların avukatı olan Oğuz Evren Kılıç borsanın kurucusunun yurtdışına çıktığını ve borsa kullanıcılarının savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Şirket 20 Nisan'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan'da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ise bugün şirketin internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada hesaplarındaki anormal dalgalanma nedeniyle işleme geçici kapatıldığını; şüpheli durumdaki kullanıcı hesapları netleşince ödemelerin yapılacağını duyurdu.

Türkiye'deki kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin kapatılması ve kurucusunun yurtdışına çıkmasının ardından, kullanıcı şikayetleri sonucu savcılık şirketle ilgili soruşturma başlattı; MASAK da şirketin Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

Bazı platform kullancılarının avukatı Kılıç, sabah Reuters'a yaptığı açıklamada savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "En kısa sürede tüketici mahkemesinde davamızı açacağız. İki süreç bir arada yürüyecek. Hem tüketici mahkemesinde dava yürüyecek, hem de suç duyurusu yürüyecek. Zaten Türkiye'nin birçok yerinde binlerce suç duyurusu yapılmış durumda" demişti.

MASAK tarafından firmanın Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke konulurken olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun 20 Nisan akşamı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiğini açıkladı.

Gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'te gerçekleşen ve çok sayıda kişinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık dört yıldır faaliyet gösteren Thodex'in internet sitesinde ilk yapılan açıklamasında "dünya çapında bilinirliği olan" banka ve fonların borsaya ortaklık teklifinde bulunduğu ifade edilerek, "Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 gün sürecektir" denilmişti.

Olay TCMB'nin telafisi mümkün olmayan zararların oluşma uyarısında bulunarak kripto varlıkların gündelik ödemelerde kullanılmasını yasaklamasının birkaç gün ardından gerçekleşti.

Şirketin kullanıcıları Twitter'daki mesajların dünden bu yana borsada duran varlıkların borsa dışına transfer edilemediğinden şikayet ediyordu.

Türkiye'de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yöneldi.

Dünya çapındaki kripto para borsalarının işlem hacimlerini derleyen Coinmarketcap'e göre, işlemler aksamaya başlamadan önceki son gün borsanın günlük işlem hacmi yaklaşık 540 milyon dolardı.

Avukat Kılıç, borsanın aylık işlem hacminin 8 ila 13 milyar dolar arasında değiştiğini belirtti.

Reuters



