Staller Lumens (XLM) nedir? Staller Lumens yükselir mi? İşte XLM yorumları...

Dağınık ve açık kodlu bir ödeme sistemi olarak bilinen Stellar (XLM) yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kripto paraya yatırım yapmak isteyen ya da kripto parası olan vatandaşlar Stellar (XLM) yükselir mi, XML ne zaman yükselecek sorularını araştrımaya koyuldu. Peki Staller Lumens (XLM) nedir? Staller Lumens yükselir mi?

STELLAR LUMENS (XLM) NEDİR?

Stellar (XLM) 2014 senesinde Joyce ve Jed McCaleb tarafından kurulmuş ve varlık transferlerine bir alternatif olacak şekilde ortaya çıkmıştır. Stellar’ın çıkışından 1 sene sonra sistemin kripto para birimi olan Lumens piyasaya sürülmüştür.

Stellar (XLM), dağınık ve açık kodlu bir ödeme sistemi olarak bilinmektedir. Temel amacı bankalar arası uluslararası varlık transferlerini sağlamaktır. Uluslararası varlık transferleri bankalar üzerinden yapıldığında hem süre hem de masraf açısından kullanışsız olmaktadır. Stellar (XLM) ile amaç bu varlık transferlerini daha hızlı ve düşük ücretler ile yapmaktır. Stellar (XLM) bu transferleri merkeziyetsiz sunucular ve dağınık defter teknolojisi aracılığıyla yapmaktadır. Stellar, Bitcoin ve Ethereum sistemlerine göre çok daha hızlı transfer edilmektedir.