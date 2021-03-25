SUPER Coin nedir? Binance SuperFarm’ı listeliyor

Binance kullanıcıları, 25 Mart’tan itibaren SUPER/BUSD, SUPER/BTC ve SUPER/USDT işlem çiftleriyle işlem yapmaya başladı.

SUPER sahibi olan kullanıcılar, cüzdanlarına bu saatten evvel SUPER gönderebilirler.

SUPER’de son durum

Mevcut fiyat: 2,99 dolar*

Aylık artış: %88

Haftalık artış: %40

Piyasa değeri: 304 milyon dolar

İşlem hacmi: 26 milyon dolar

ATH: 21 Mart 2021 – 3,54 dolar

Listelendiği borsalar: Binance, Uniswap, Gate.io, Quickswap, Pancakeswap

SUPER FARM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Superfarm'ın SUPER token olarak adlandırılan kendi tokenı bulunuyor. Token, merkezi olmayan, çapraz zincir SuperFarm ağını güçlendirir.

SuperFarm, tasarlanabilir NFT’leri kişiye özel şartlarla birlikte kod gerekmeksizin oluşturan platformdur.

SUPER token satın alarak cüzdanınızda tutabilirsiniz ve borsalardaki hizmetlere bağlı olarak ellerinizdeki token’ları stake ettirebilirsiniz.

STAKE ETMEK (STAKEİNG) NEDİR?

Staking, bir kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek adına kripto paralarınızı cüzdanınızda belirli zaman kilitleyip harcamadan ya da transfer etmeden tutma işlemine denir.



