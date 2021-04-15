Tesla Coin nedir? Tesla Coin ne zaman çıkar?

Binance‘in bu hamlesi daha evvel FTX tarafından yapılmış olsa dahi dev borsanın sahip olduğu likidite ve hacim, kripto para sektöründe tokenleştirilmiş hisse senedi çılgınlığını başlatabileceği yönünde bir görüş hâkim. Binance’in ilk listelemesi de Tesla’nın hissesi TSLA bazında gerçekleşti.

Binance, TSLA hisselerini aynı adda tokenla listeledi ve bunu alım satıma açtığını duyurdu. Buna karşın tam olarak açıklanmayan nedenlerden dolayı Binance’in bu hizmetine Türkiye’den erişim mümkün değil. Buna karşın merkezsiz bir biçimde Binance Smart Chain ağı üzerinden TSLA Token almak mümkündür.

Tesla’nın tokenleştirilen hissesi direkt olarak 1 TSLA’ya eşdeğer olacak. Kullanıcılar 1 TSLA’nın dışında daha küçük birimler üzerinden de alım yapabilecek. Türkiye üzerinden direkt Binance kullanılarak yapılacak alımlar kapalı olsa da PancakeSwap üzerinden bu işlem mümkün olabilecek.

Kullanıcılar PancakeSwap üzerinden mTSLA alımı yapabilir ve merkezsiz bir şekilde Türkiye yasağına da takılmadan işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için de Metamask ya da benzeri bir kripto para cüzdanı yaratarak, bunu PancakeSwap borsasına bağlamak gerekir. Bunun gibi gelişmeler PancakeSwap’in kendi kripto parası CAKE’in değerinin de kısa süre zaman evvel tüm zamanların rekorunu kırmasına neden oldu.



