Tezos (XTZ) nedir? Tezos düşer mi, yükselir mi?

Tezos Vakfı ilerleyen dönemlerde, Tezos Token kullanıcılarının yönetimde güçlerinin artmasıyla karar noktasında kendisini geri çekmeyi hedeflemektedir. Tezos, gerçek olarak bir dijital toplum kurarak kendini yönetebilen merkeziyetsiz bir blockchain oluşturmayı hedeflemektedir. Ortak çıkarları ve ilgileri ile bir araya gelen bu dijital topluluk Tezos (XTZ) tokenleri ile ortak kararlar vererek platformu daha da geliştirdi.

Tezos (XTZ) nedir?

Tezos, Ethereum gibi bir akıllı sözleşme platformudur. Ethereum akıllı sözleşme sisteminden ayrı bir şekilde platformda değişiklik yapılabilmesine izin verilmektedir. Bu şekilde zaman içerisinde ortaya konabilecek ihtiyaçlar için gerekli düzenlemeyi sert çatallanmayla değil dijital toplumun kararlarıyla kendi içinde yapılabilmesine yarar.

Tezos'ta gerekli görülen geliştirmeler, geliştiricilerce yapılıyor. Platformda gerekli bir geliştirme olduğunda yazılım geliştiricileri Tezos dijital topluluğuna bu isteğini iletmektedir. Bu talebe destek vermek isteyen Tezos toplumu geliştiriciye Tezos (XTZ) token ile ödeme yapmaktadır. Bu şekilde yapılacak gelişim toplumun onayına sunulmakta ve en yüksek desteği alan geliştirme yapılmaktadır.