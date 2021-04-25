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Thodex açılacak mı? Thodex'te parası olanlar ne yapacak?

25.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye menşeili kripto para borsası olan Thodex kapandı. Bunun üzerine yatırımcılar araştırma yapmaya başladı. Peki, Thodex açılacak mı? Thodex'te parası olanlar ne yapacak?

Thodex açılacak mı? Thodex'te parası olanlar ne yapacak?

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 2 gündür erişilemiyor. Polisler bu sabah şirket merkezine giderek arama yaptı, Thodex hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da Thodex'in tüm hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı.

THODEX AÇILACAK MI?

Thodex, 2 gündür süren para çekme yatırma işlemleri sonrası şirketten yapılan açıklamayla kullanıcılar az da nefes alsada net çözüm bekliyor. Para yatırma, çekme işlemleri 2 gün süren Thodex bugün itibariyle sitesine bir açıklama yayınladı! 5 gün sürecek ortaklık sonrası yeniden döneğiz Thodex.com sitesi geri gelecek mi açılacak mı merak ediliyor! Bir çok kullanıcı paralar gitti derken, bazı kullanıcılar geri gelecek diyor. Ancak gerçek henüz bilinmiyor!

THODEX HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Thodex'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şirketin hesaplarında büyük dalgalanmalar görüldüğü, bunun nedenlerini anlamak için işlemlerin durdurulduğu, şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ise yurt dışı yatırımcılarla görüşmek için ülke dışına çıktığı, birkaç gün içinde Türkiye'ye dönüp adli makamlarla işbirliği yapacağı öne sürüldü.

Bunun öncesinde şirketin internet sitesinde yayınlanan başka bir açıklamada ise Thodex'in birkaç yıl önce hacklendikten sonra kullanıcılarına ödeme yapmak için borçlandığı ve kripto paraların değer kazanmasıyla birlikte bu borçları ödeyemez hale geldiği yer aldı. Açıklamaya imza atan Faruk Fatih Özer, kısa süre içinde kullanıcıların paralarını belli bir oranda alabileceğini, kendisinin ise Türkiye'de kalıp tutuklanmaktansa yurt dışında çalışıp insanlara borçlarının geri kalanını ödemek istediğini söyledi.

Özer, bazı sadece yatırım yapmak için ayırdıkları parayı değil, ameliyat veya çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı da buraya yatırdıklarını, o kişilerin durumlarını belgelemesi durumunda ödemelerde öncelikle olacağını iddia etti ve ekledi:

"Umarım bu sürecin sonunda bana hakkınızı helal edersiniz fakat etmemeniz durumunu da gayet anlayabiliyorum."


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Kripto para Thodex
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