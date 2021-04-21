Thodex battı mı? Thodex'e neden girilmiyor?

Thodex’deki kullanıcı hesaplarına erişim sağlayamayan yatırımcılar, özellikle sosyal medya üzerinde sorunun sebebini tartışıyor. Sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de Thodex’in battığı iddiası. Hesaplara erişim sıkıntısının yaşanmasının ardından ise, Thodex’ten bir açıklama geldi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar günlerdir para çekme işlemi yapamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddia etti.
Thodex borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek isteyenler borsada kesintiler yaşadıklarını ve Thodex’in işlemlere izin vermediğini söyleyen bazı kullanıcılar polis eşliğinde Thodex firmasının Nida Kulesine gitti. Kullanıcılar Thodex’in merkezine gittiklerinde hiç kimsenin merkezde olmadığını ifade etti.
Siteye girişte şu şekilde bir uyarıyla karşılaşılıyor:
THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek. Bakım çalışması yaklaşık 6 saat sürecek olup, anlayışınız ve bize olan güveniniz için teşekkür ederiz.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı.
"Türkiye'nin en büyük ve ilk global lisanslı kripto para borsası THODEX olarak, yatırım güvenliği, kaliteli hizmet ve kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor, üstün müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli yatırım ve iletişimi her zaman önceliklendiriyoruz.
Bu kapsamda, Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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