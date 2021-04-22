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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer yurtdışına mı kaçtı? Thodex ile ilgili son detaylar

22.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex kullanıcıları, birkaç gündür hesaplarına erişim sorunu yaşıyordu. Thodex’in sitesine girildiğinde ise kullanıcılar bir uyarı yazısı ile karşılaştı. Sitede, bakım sebebi ile siteye erişimin sağlanamadığı, kısa süre içerisinde tekrar erişime açılacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak dün akşam saatlerinde Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. Siteye erişim sorununun ardından ise bazı kullanıcılar merkez ofisin bulunduğu binaya gitti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer yurtdışına mı kaçtı? Thodex ile ilgili son detaylar

Türkiye merkezli olarak coin alım satımının yapılması amacıyla kurulan Thodex’e birkaç gündür erişilemiyor. Hesaplarına erişemeyen kullanıcılar ise sosyal medyadan bu duruma tepki gösteriyor. Thodex üzerinden alım satım yapan birkaç kullanıcı Thodex’in merkez binasına giderek, durum hakkında bilgi almak istedi ancak merkezde kimsenin olmadığı görüldü. Dün akşam saatlerinde ise kurucusu Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını kapattığı ve yurtdışına çıktığı iddiaları ortaya atıldı. Konuşulan iddialara göre Faruk Fatih Özer, yanında bulunan 2 milyar dolar ile ülkeden ayrıldı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurdu ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

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FARUK FATİH ÖZER KAÇTI MI?

Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Yapılan açıklamada "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" denildi.

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

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FARUK FATİH ÖZER YURTDIŞINDA MI?

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan haberde, Özer'in 20 Nisan'da saat 19:50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirtildi.

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Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı. Daha önce Özer'in, 20 Nisan akşamı 2 milyar dolarla Tayland'a uçtuğu ileri sürülmüştü.

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”

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THODEX’E SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.

Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.

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Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmuk için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.

2020 YILINDA DOLANDIRICILIK TAHMİNİ

2020 yılında Thodex'in tanıtım amaçlı birçok ünlü ile anlaşma yaptığı haberinin altın bir kullanıcının yaptığı yorum dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık porsche Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
muz cumhuriyeti gibiyiz gelen geçen vuruyor sağıyor, Adalet ,ekonomi , sağlık,toplum ahlakı üzerine koymak bir yana eskiyi aratıyor

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