Thodex mağdurları ne olacak? Thodex'ten nasıl paramı geri alırım?

2017 yılında kurulan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Dün sabah saatlerinden beri işlem yapılamayan Thodex'te parası bulunanlar haklarını nasıl arayacağını merak ediyor. Peki Thodex mağdurları ne olacak? Thodex için nereye şikayette bulunulmalı?

THODEX MAĞDURLARI NE YAPMALI? THODEX'TEN PARAMI NASIL GERİ ALIRIM?

Gelen bilgilere göre sistemde bulunan ve yatırım yapan kişi sayısının 31 bin olduğu biliniyor. Mağdurlar adına avukat Oğuz Evren Kılıç, bazı önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, Özer'in 21 Nisan günü saat 17.57'de yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" dedi. Mağdurların aynı sorunu yaşayan yatırımcılara ve söz konusu açıklamayı yapan avukata ulaşmaları atacakları adım için oldukça önemli olacaktır.

Thodex sistemdeki sorunla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama şöyle; “Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bugüne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz”

Özer, olay sonrası Twitter, ve Instagram hesaplarını kapatmıştı. Yatırımcılar ise Thodex'in batıp batmadığı sorusunun cevabını aramaya devam ediyor. Kullanıcılar siteye hala giriş yapamazken hesapların ne olacağı merak ediliyor.

