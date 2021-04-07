TLM coin nedir? TLM coin ne işe yarar?

Alien Worlds Trillium (TLM) oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT DeFi metaverse olarak bilinir. Oyuncuları, rakip merkezi olmayan otonom kuruluşları kontrol etmek ve başka oyunculara oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan TLM için rekabet etmeye teşvik eder. TLM token sahipleri, gezegenlerin yönetişimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak amacıyla TLM’ye pay verebilir.Trilium (TLM) Coin de Alien Worlds metaverse’nin yerel yardımcı program tokenidir.

TLM COİN NEDİR?

Alien Worlds bugünkü fiyatı 13,74 Türk lirası, 24 saatlik işlem hacmi 31.381.795 Türk lirası. Alien Worlds son bir günde değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2484, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 TLM coin.

Oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium (TLM) için rekabet etmeye teşvik ederek başarılır. Alien Worlds, oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT Defi metaverse.