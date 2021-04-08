Toko Crypto (TKO) nedir? Toko Crypto ne zaman çıkıyor?

Binance Coin sahipleri, BNB’lerini stake ederek Toko Crypto’yu (TKO) açılış fiyatından alma imkanına sahip oluyor. TKO Coin, şu an için Binance üzerinden 0,10 dolar olarak satışa çıkacak. TKO Coin’in maksimum alınabilirliği ise 20 bin dolar olarak belirlendi. Açılış fiyatlarının açıklanmasının ardından, TKO Coin fiyatlarının pump yapması bekleniyor.

TOKO CRYPTO (TKO) NEDİR?

Tokocrypto, Endenozya merkezli bir kripto para borsasıdır. TKO yani Toko Coin ise bu borsanın kendi token’i yani dijital para birimidir. Ancak TKO coin’i benzerlerinden ayıran, diğer kripto para borsası token’lerine göre farklı bir token modeline sahip olmasıdır.

Endonezya’nın en büyük hacimli borsası olan Tokocrypto, kendi coin’i olan Toko Coin (TKO coin) ile birlikte BIDR isimli bir stable coin de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tokocrypto borsası, aynı zamanda NFT Arcade isimli bir NFT pazar yerine de sahip. NFT alım satımı için kullanılan bu platform da türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

TKO COİN NE KADAR?

TKO coin, Binance borsası üzerinde 0,10 Dolar yani 10 Cent fiyatla öncelikli olarak satılacak.