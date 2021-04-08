Toko Crypto (TKO) nedir? Toko Crypto ne zaman çıkıyor?

Binance Coin sahipleri, BNB’lerini stake ederek Toko Crypto’yu (TKO) açılış fiyatından alma imkanına sahip oluyor. TKO Coin, şu an için Binance üzerinden 0,10 dolar olarak satışa çıkacak. TKO Coin’in maksimum alınabilirliği ise 20 bin dolar olarak belirlendi. Açılış fiyatlarının açıklanmasının ardından, TKO Coin fiyatlarının pump yapması bekleniyor.
Tokocrypto, Endenozya merkezli bir kripto para borsasıdır. TKO yani Toko Coin ise bu borsanın kendi token’i yani dijital para birimidir. Ancak TKO coin’i benzerlerinden ayıran, diğer kripto para borsası token’lerine göre farklı bir token modeline sahip olmasıdır.
Endonezya’nın en büyük hacimli borsası olan Tokocrypto, kendi coin’i olan Toko Coin (TKO coin) ile birlikte BIDR isimli bir stable coin de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Tokocrypto borsası, aynı zamanda NFT Arcade isimli bir NFT pazar yerine de sahip. NFT alım satımı için kullanılan bu platform da türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.
TKO coin, Binance borsası üzerinde 0,10 Dolar yani 10 Cent fiyatla öncelikli olarak satılacak.
0,10 Dolar’lık açılış fiyatlandırmasının hemen ardından TKO coin fiyatlarının hızla artması yani pump yapması bekleniyor.
Bazı analistler, aynı gün fiyatın 1 Dolar ve üstüne çıkmasının sürpriz olmayacağını, yani TKO coin’in yatırımcılarına bir günde 10 kattan fazla kazandırabileceğini söylüyor.
TKO coin, 7 Nisan 2021 Çarşamba günü TSİ 12:00 itibariyle satışa sunulacak ve 0,10 Dolar fiyattan satılacak. Bunun için aynı gün TSİ 07:00 ile 11:00 arasında katılım talebinde bulunmanız ve başvurmanız gerekmekte. Toplam 7,5 Milyon Dolar tutarında TKO coin olan Launchpad etkinliği, toplam 75 milyon adet TKO coin satılınca sona erecek. Bu rakam, toplam TKO coin arzının %15’ine tekabül ediyor.
Binance, TKO Token Launchpad’ine 200 binden fazla yatırımcının katıldığını ve 10.5 milyon BNB’nin bu katılımda yer aldığını açıkladı.
Binance borsasında 1 Nisan-7 Nisan arasında spot ya da stake olarak BNB bakiyesi bulunanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak. Bunun için Binance tarafından, yatırımcıların 7 günlük ortalama BNB bakiyelerine bakılacak.
Bir Binance kullanıcısı, en fazla 20 bin Dolar tutarında TKO coin alabilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum