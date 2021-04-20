Tron (TRX) yükselir mi, düşer mi? Tron kaç TL oldu? İşte TRX yorumları...

2017 yılında Justin Sun tarafından kurulan ve Blockchain tabanlı merkezi olmayan bir işletim sistemi olan Tron, kripto paraya yatırım yapan veya yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Tron (TRX) yükselir mi, düşer mi? Tron kaç TL oldu?

TRON (TRX) NEDİR?

Tron, 2017 senesinde Justin Sun tarafından kurulmuştur. Tron Vakfı, Çin'in dijital tokenları yasaklamasından kısa bir dönem önce bir Initial coin teklifiyle 2017 senesinde 70 milyon $ toplamıştır.

Tron'un teknik raporu intihalle suçlanmıştır. Digital Asset Research (DAR) araştırmacıları, Tron kod tabanındaki diğer projelerden kopyalanan birden fazla kod örneği keşfettiler. Aynı zamanda proje, istemcisi Java-Tron'un EthereumJ'den türetildiğinden bahsetmediği için GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı v3.0'ı (LGPL) ihlal etmekle de suçlanmıştır. Tüm bu suçlamalar, sistemin tasarımının arkasındaki kuruluş olan Tron Vakfı tarafından reddedilmiştir.

TRON YÜKSELİR Mİ?

İlerleyişini oldukça yavaş sürdüren Tron'un yükselip yükselmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Tron TRX Cumartesi gününe düşüşle başlamıştı ve yatay seyrini de korumuştu. Çok aşırı bir değer kaybı yaşamayan TRX coin'de ibreler sonrasında akşam saatlerinde yükselişe geçmiş ve yönünü yukarı çevirmişti. Ayrıca yüzde 5 civarı bir değer kazanmıştı.

Tron, 20 Nisan itibariyle $ 0,133489 üzerinden yani 1,08 TL üzerinden işlem görüyor.

