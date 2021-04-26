Türkiye'de kaç kripto para borsası var? İşte dönen para...

Ancak yerli borsaların bir bir patlaması yatırımcıların kafasında hala soru işareti. Bu hafta içinde iki yerli borsa; Thodex ve Vebitcoin faaliyetlerini durdurmuştu. Çöküşün başka küçük hacimli yerli borsaları da etkileyebileceği dile getiriliyor.

Türkiye'de şu anda irili ufaklı toplamda 40 tane kripto para borsası bulunuyor. Bu borsalardan en çok kullanılan 10 tanesi ise şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ı 20 Nisan’da görevden almasının ardından TL’nin yüzde 13 değer kaybetmesi, kripto paralara ilginin kırılma noktalarından biriydi. ABD merkezli kripto para araştırma kuruluşu Chainalysis’nin verilerine göre 20-24 Mart tarihlerinde Türkiye’de 23 milyar TL’lik kripto para işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye’de son bir yılda işlem hacimlerine bakıldığında ise neredeyse 10’a katlanmış durumda.

PARİBU GÜNLÜK 2.3 MİLYAR DOLARI GÖRDÜ

Türkiye’deki en büyük yerli borsalardan Paribu’da yaklaşık bir yıl önce işlem hacmi günlük 16.3 milyon dolardı. 16 Nisan 2023’te ise bu rakam 2.3 milyar dolarla rekor kırdı. Bugün ise 1.1 milyar dolar civarında.

BTC'NİN HACMİ GÜNLÜK 600 MİLYONA YAKIN

Benzer bir yükseliş de bir diğer kurumsal yerli borsa olan BtcTurk’te gözlemleniyor. BtcTurk’te toplam işlem hacmi bir yıl önce 30.1 milyon dolar seviyesindeydi. İşlem hacmi 6 Nisan itibariyle 1.4 milyar dolarla rekor kırdı. Bugünkü işlem hacmi ise 600 milyon dolara yakın.



