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Türkiye kripto para kullanan ülkelerde Avrupa birincisi oldu!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.03.2021 12:18 | Son Güncelleme

Değeri bir trilyonun üzerine çıkan Bitcoin'le birlikte alt coinlerde yükselmeye devam ederken, Türkiye'den binlerce yatırımcının kripto para borsasında olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Avrupa'da kripto para borsasında en çok yatırım yapan ülke Türkiye oldu.

Türkiye kripto para kullanan ülkelerde Avrupa birincisi oldu!

Kripto para, işlemleri güvenceye almaya yönelik kriptografi yani şifreleme kullanan bir sanal unsur. Son yılların en büyük yatırım aracı olan kripto paralar medyanın da gündeminde oldukça fazla yer edinirken, sadece 2,5 ayda 55 binden fazla habere konu oldu. Kripto paralar bu medya performansı ile döviz, altın ve borsa gibi yatırım araçlarından daha fazla konuşuldu.

MEDYADA SANAL DÖVİZ

Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paraların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında, yazılı basın ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar, 55 binden fazla haberle gündeme oturduğu saptandı. İlk kripto para bitcoin ise 45 bin 498 habere konu olurken, son günlerde yükselen değerinin yanı sıra dolandırıcıların da gözdesi haline gelmesi oldukça konuşuldu. Geçtiğimiz ay ise değerinin bir trilyon dolar üzerine çıktığı görülen Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE KRİPTO PARA BORSASINDA AVRUPA BİRİNCİSİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre de dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke Nijerya oldu. Türkiye ise kripto para kullanan ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye’nin Avrupa’da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
fena patlicaz :) çiftlik bank gibi olcak :))))
en çok kara para Türkiye'de var demek ki? para aklamanin ve yurtdışına para kaçırmanın en kolay yolu
Bizdeki sazan miktarı avrupadan daha fazla olduğu içindir. Arkasında hiçbir devlet ve merkez bankası olmayan, elle tutulup gözle görülemeyen bir yatırım aracı.
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