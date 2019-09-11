Uluslararası Kuruluşlar ve Devletlerin Blockhcain Hamleleri Artıyor

Takasbank, altın ticareti için, BiGA olarak adlandırılan, blockchain tabanlı bir elektronik platform oluşturduğunu açıklayarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda depolanan fiziki altının bir blockchain üzerinde sayısallaştırılmış altın birimleri aracılığıyla aktarımlarının sağlanacağını belirtti. Bu uygulamayla birlikte yürütülen işlemlerin gizli tutulacağı ve sürecin yetkililer tarafından denetlenebileceği öngörülüyor. Öte yandan, Rusya Sberbank, Singapur emtia şirketi Trafigura ile pilot blockchain işlemini tamamladığını açıkladı. Böylelikle Batı Sibirya petrolünün temini için dağıtık muhasebe teknolojisi (DLT) kullanılması mümkün olabilecek. Blockchain işlemi, işlemin tarihini, işlem süresini, teslimat kapsamını, ürün özelliklerini ve orijinal ticaretin finansal şartlarını kaydeden Hyperledger Fabric platformu kullanılarak gerçekleştirildi. Sberbank ve Trafigura, süreci çevrimiçi bir portal ile izledi. Bu kapsamda, blockchain, bankaların operasyonel riskleri azaltmalarını ve belgelerin onaylanma zamanlarını kısmalarını sağlamakla kalmıyor, teknoloji ayrıca bir işlemin farklı aşamalarında gereken manuel girdileri de ortadan kaldırıyor. Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedyakhin böylece neredeyse bir gün süren sürecin bir saat içinde tamamlanabileceği açıklamalarında bulundu.

Bankaların yanı sıra ülkelerin de direkt olarak blockchain teknolojisi üzerine yaptığı yatırımlar ve bu kapsamda, Birleşmiş Milletler’den sonra Avrupa Birliği’nin oluşturduğu özel blockchain fonu atılan önemli adımlardan biri. AB tarafından blockchain sektöründe araştırma ve inovasyon girişimlerine halihazırda 180 milyon Euro'dan fazla yatırım yapıldı. Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti, Avrupa Birliği'nin en büyük dilimini edinen sektörlerden biri olarak biliniyor. Özellikle İtalya, cryptoasset ve blockchaine bağlı farklı girişimlere milyarlarca dolar yatırım yapıyor. 4.Sanayi Devrimi’ne Blockchain Etkisi Bilindiği gibi AB, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya gelerek, sosyoekonomik anlamda kalkınmayı hedefleyerek kurdukları bir birlik. Refah içinde yaşamak ve ortak bir tavır sergilemek kapsamında sürekli iyileştirme yapılması da birliğin en önemli gerekliliklerinden. Bu kapsamda, AB’nin, ülkelerin blockchain anlamında gerçekleştirdiği yenilikler karşısında uzak kalmak istemediği ve bu sebeple fon yarattığı düşünülebilir. Yaratılan fon desteği aynı zamanda sayıca daha fazla ve daha çabuk gelişen projeler anlamına geliyor. Öte yandan, DLT tabanlı kimlik platformları çalışmaları; ülkeler içinde yapılan seçimlerin oy sayımlarının blockchain teknolojisi kullanılarak oluşturulmaya çalışılması; bölgesel güçlerin bir araya gelerek kendi kripto paralarını oluşturmak için ticari faydalarını gözeterek çalışmalara başlaması, merkezi olmayan sistemin ve güvenliğin 4.Sanayi Devrimi kapsamında ne kadar önemli olduğunu ve ülkelerin bu yenilikten geri kalmak istemediğini ortaya koyuyor.