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Uniswap (UNI) nedir? Uniswap güvenilir mi? İşte Uniswap UNI hakkında merak edilenler!

20.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uniswap, merkeziyetsiz bir değişim sistemi olarak karşımıza çıkar. Uniswap temelde ERC-20 tokenlarının değişimini akıllı sözleşmeler üzerinden bir merkez veya yönetici bulundurmadan yapılabilen bir protokoldür. Uniswap sisteminde bulunan havuzlarda UNI tokenlerin alışverişine imkan sağlayan bazı akıllı sözleşmeler kullanılır. Bu havuzlarda herhangi ERC-20 uyumlu bir token ile token ve para değişim yapılabilmektedir. Peki, Uniswap (UNI) nedir? Uniswap güvenilir mi?

Uniswap (UNI) nedir? Uniswap güvenilir mi? İşte Uniswap UNI hakkında merak edilenler!

Uniswap sistemi kullanıcılarının direkt olarak cüzdanları üzerinden token değişimi yapabilmelerine olanak sağlar. Uniswap'ı merkezi borsalardan ayıran en önemli özelliği ise işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında takası gibi işlemleri egale ederek takası arada bir aracı olmadan direkt cüzdanınız ile yapabilmenize olanak sağlamasıdır

UNİSWAP (UNI) NEDİR?

Uniswap, Eylül 2020’de kendi yönetişim tokeni olan UNI’yi geliştirdiği gibi, protokolün eski kullanıcılarına bu tokenleri ödül olarak vererek bir adım daha ileri gitti. Bu hamle kullanıcılara hem kar potansiyeli sağladı, hem de merkeziyetsiz varlıkların çekici kılan, kullanıcıların protokolün geleceğini şekillendirmelerine de olanak tanıdı.

Uniswap, Automated Market Maker (AMM) adı verilen benzersiz bir sistem üzerine kurulmuştur. Özünde likidite, iki ERC-20 tokeninden oluşan havuzlar tarafından yaratılır. Likidite tedarikinin bir ödülü olarak taraflar (Likidite Sağlayıcıları veya LP’ler), bireyler token takas ettiğinde ortaya çıkan takas ücretlerini toplar. Uniswap v2’de takas ücretleri , teorik olarak işlem gören miktarın % 0,30’u olarak belirlenir . Toplanan ücretler havuz rezervine tahsis edilir. Protokol anahtarı açıldığında, UNI sahipleri her takasın% 0,05’ini toplarken , LP’lerin ödülü % 0,25’e düşecektir .

İlk AMM olmamasına rağmen, Uniswap otomatik pazar yapıcı protokollerinin büyümesini popüler hale getirerek , büyük ölçüde denetlenmiş açık kaynak sözleşmelerine dayanan SushiSwap gibi rakip protokollerin oluşturulmasına yol açtı.

Uniswap sisteminde bulunan havuzlarda tokenlerin alışverişine imkan sağlayan akıllı sözleşmeler kullanmaktadır. Bu havuzlarda herhangi ERC-20 uyumlu bir token ile değişim yapılabilmektedir.

Unswap sistemi kullanıcılarının direkt olarak cüzdanları üzerinden bu değişimleri yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Merkezi borsalardan ayrılan en önemli özelliği işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında takası gibi işlemleri egale ederek direk takası cüzdanınız ile yapabilmenizi sağlıyor.

UNI Tokenlar sayesinde bu güncellemeler için oy kullanmaktadır. Güncelleme ya da değişim yalnızca oylama sonucuna göre yapılabilir.

UNI Token 2018 yılında piyasa sürülmüştür. DeFi projelerine karşı artan ilgi sayesinde UNI Token 2020 yılında ciddi değer kazanmıştır.

Uniswap’te kullanıcılar, herhangi bir merkezi aracıya güvenmeden jetonları takas edebilir , ücret kazanmak için bir havuza jeton ekleyebilir veya bir jeton listeleyebilir . Tüm etkileşimler doğrudan zincir üzerinde yapıldığından ve dolayısıyla gaz ücretlerine mal olduğundan, Uniswap Ethereum kamu ağında en önemli gaz katkısı oldu ve yazım tarihi itibariyle en yaygın kullanılan merkezi olmayan uygulama haline geldi.

Otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcısının (AMM) örneği olan Uniswap, Kasım 2018’de piyasaya sürüldü, ancak DeFi protokollerinin popülerliği ve ona bağlı token ticaretindeki yükseliş sayesinde bu yıl içinde kayda değer ölçüde ilgi topladı.

Uniswap, geleneksel borsalardaki örneklerine kıyasla token ticaretinin verimliliğini artırmanın yanı sıra işlemlerin otomatik biçimde gerçekleşmesini ve token sahibi herkese tamamen açık bir platform sunmayı hedefliyor.

Uniswap, otomatikleştirilmiş çözümlerde likidite sorunlarını çözerek daha fazla verimlilik oluşturuyor ve erken dönem merkeziyetsiz borsalarda karşılaşılan sorunlardan kendini sıyırıyor.

UNİSWAP MADENCİLİĞİ NASIL YAPILMAKTADIR?

UNI Token, madenciliği yapılabilen bir kripto para birimi değildir. Tüm UNI Token bakiyesi belirli aralıklarla kullanıcılara arz edilmektedir.

UNI Token bakiyeniz sayesinde Uniswap sisteminde söz sahibi olabilirsiniz. UNI Token, toplamda 1 Milyar UNI arzı gerçekleştirecektir.

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