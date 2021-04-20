USD Coin nedir? USDC nedir? USD Coin nasıl çalışır?

Circle Internet Financial tarafından geliştirilen ve kripto para borsası Coinbase tarafından desteklenen 6 milyon dolarlık stablecoin USDC, Stellar blockchain’inde piyasaya sürüldü. Başlangıçta Ethereum blcokchain’inde geliştirilen USDC, piyasa değerinde son 12 ayda on kattan fazla artış gördü. Şu anda dolaşımda neredeyse 6 milyar dolar değerinde USDC var.
USD Coin (USDC), ABD dolarına sabitlenmiş nispeten taze bir stabilcoindir ve 26 Eylül 2018’de başlatılmıştır. USD Coin, Tether (USDT) veya TrueUSD ( TUSD) gibi USD destekli diğer kripto para birimlerine bir alternatiftir .
Özetle, USD Coin, ABD dolarının, internet ve halka açık blok zincirleri üzerinden kullanımlarını kolaylaştırmak için bir hizmettir. Ayrıca, USDC tokenleri herhangi bir zamanda USD’ye geri çevrilebilir. USDC tokenlarının çıkarılması ve kullanılması, ERC-20 akıllı sözleşmesi ile sağlanır.
Blok zincirine ABD doları getirmek, onları dakikalar içinde dünyanın herhangi bir yerine taşımaya izin verir ve kripto para birimlerine çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirir. Ayrıca ticaret, borç verme, riskten korunma ve daha fazlası için yeni fırsatlar yaratır.
Ethereum tabanlı kripto para birimi USD Coin, USDT gibi çalışır. Ancak USD Coin herhangi bir spekülasyondan etkilenmeyecek ve diğer kripto para birimleri kadar kırılgan olmayacaktır. Circle CEO’su Jeremy Allaire’ın sözlerine bir göz atalım:
“USD Coin, düşük maliyet, yüksek güvenlik ve hız sunan küresel bir para birimidir. Bu, dünya çapında para gönderip alan ve ödemeleri dijital olarak kabul eden müşteriler için büyük bir gelişmedir. “
Uluslararası ödeme sistemi Visa, dijital ve geleneksel para birimleri dünyaları arasında köprü görevi görecek en büyük ilk anlaşmayı resmen duyurdu.
Visa yaptığı açıklamada, ödeme ağında işlem yapmak için kripto para birimi USD Coin kullanımına izin vereceğini resmen duyururken şirket, ödeme ve kripto para platformu Crypto.com ile pilot programı başlattığını açıkladı.
Bu seçeneği bu yıl içerisinde daha fazla ortağa sunmayı planladığı belirtilen Visa’nın, yaptığı anlaşmayla kullanıcılarına işlemlerini doğrudan USD Coin ile işlem yapma yetkisi vereceği bildirildi.
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