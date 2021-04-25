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Vebitcoin açılır mı? Vebitcoin ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

25.04.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'in ardından bir başka yerli kripto para platformu olan Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Vebitcoin hesaplarına giriş yapamayan kripto para yatırımcıları ise Vebitcoin açılır mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Vebitcoin açılır mı? Vebitcoin ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

Vebitcoin açılır mı? Vebitcoin ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

Geçtiğimiz günler yerli kripto para sitesi Thodex'e erişim sağlanamamış ve sitenin kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiası gündemi sallamıştı. Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmiş ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Şimdi de bir başka yerli kripto para platformu Vebitcoin'den faaliyetlerini durdurma kararı geldi. Siteye ulaşamayan yatırımcılar Vebitcoin açılır mı sorusu merak ediyor. Peki Vebitcoin açılır mı?

VEBİTCOİN AÇILIR MI? VEBİTCOİN NE ZAMAN AÇILACAK?

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsanın internet sitesinde şu açıklamalar yer alıyor: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”

Vebitcoin 2017 Ağustos ayında kurulmuştu. Merkezi Muğla'da olan Vebitcoin Türkiye'deki kripto para borsalarında işlem hacminde 6. sırada bulunuyordu. Son 24 saate işlem hacmi 510 milyon TL olmuştu. Ticaret sicile göre şirketin kurucusu ve CEO'su İlker Baş. Muğla'da İddaa bayii işleten İlker Baş, aynı zamanda Muğla Ticaret Odası meclisi üyesi. Vebitcoin'de 18 farklı kripto parayla işlem yapılabilmekteydi. Platformun son 3 ayına bakıldığında günlük işlem hacmi 60 ila 70 milyon dolar arasında değişim gösteriyordu.

Şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. olay sonrası göz altına alındı. Onunla beraber 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çiftin, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları da ortaya çıktı. CEO, Polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu anlattı. Vebitcoin sitesinde şu an için halen işlem yapılamıyor.


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