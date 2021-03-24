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XYM Coin nedir? İşte XYM Coin yorumları

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 24.03.2021 17:25 | Son Güncelleme

Vatandaşlar XYM (Symbol) coin nedir sorusunun yanıtını arıyor. İş sürtüşmelerini yumuşatan, veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir bir kurumsal blok zinciri olan XYM coin nedir? XYM coin ne zaman piyasaya sürüldü? İşte yanıtı...

Henüz çok yeni piyasaya sürülmüş olan, veri akışını ve inovasyonu artıran güvenilir bir kurumsal blok zinciri olan XYM coin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

XYM COİN NEDİR?

XYM COİN NEDİR?
Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan XYM coin, iş sürtüşmelerini yumuşatan, varlıkların oluşturulmasını, değiş tokuşunu ve korunmasını güçlendirmek amacıyla veri akışını ve inovasyonu artıran oldukça güvenilir ve güvenli bir kurumsal blok zinciridir.

NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLDÜ?

NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLDÜ?
Mart 2021'de piyasaya sürülmüş olan Symbol, işletmelerin halka açık zincirlerin sunduğu şeffaflıktan yararlanmasını sağlayan benzersiz bir karma mimari kullanmaktadır ve ayrıca daha gizli bilgiler için veri kısıtlamaları ve şifreleme önlemlerinin uygulanmasına da izin vermektedir.
Symbol, işletmelerin karmaşıklıkları azaltmasına, maliyetleri düşürmesine ve inovasyonu daha da kolaylaştırmasına yardımcı olmak için özel şekilde tasarlanmıştır.

XYM COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

XYM COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?
XYM Coinler Binance kullanıcılarının hesaplarında görülse de henüz listeleme gerçekleşmediğinden alım ve satım izni yer almamakta. Binance yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir duyuru ya da açıklama ise henüz yapılmış değil.
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