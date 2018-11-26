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1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta devreye girecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda da can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 50 lira ile 60 lira arasında değişiyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

LASTİK OTELİ KULLANMA ÜCRETLERİ

LASTİK OTELİ KULLANMA ÜCRETLERİ
Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, "binek araçlar" için lastik ebatlarına göre 50 lira ile 60 lira arasındaki fiyatlardan yapılıyor. Ayrıca lastik değişimi yapan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni 1 Nisan 2019'a kadar kullanım ücreti 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

'LASTİK DEĞİŞİMİNİ SON GÜNE BIRAKMAYIN'

'LASTİK DEĞİŞİMİNİ SON GÜNE BIRAKMAYIN'
Lastik bayisi satış müdürü Recep Canatar, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin hamurundaki bileşenlerden dolayı yola tutunmada sorun oluşturduğunu söyledi.
Can ve mal güvenliği açısından ekimden nisana kadar araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini belirten Canatar, 7 derecenin üstündeki havalarda da kış lastiğinin uzun fren mesafesi ile yakıt tüketiminde artışa neden olduğunu bildirdi.
Canatar, kışın yaklaşmasıyla kış lastiği satışlarında ve değişimlerinde hareketli bir dönem yaşadıklarını, bu işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
Lastiğini kendi getiren müşterilere, sökme-takma-balans hizmeti verdiklerini ifade eden Canatar, "Söküp takma ücretleri lastik ebadına göre 50 lira ile 60 lira arasında değişiyor. Ayrıca, çıkardığı lastiği taşımak istemeyenler için 'lastik oteli' hizmeti de veriyoruz. Bu hizmet de genel olarak 100-110 lira fiyatla sunuluyor." dedi.
Araç lastiklerinin raf ömrünün uygun saklama koşullarında 10 yıl olduğuna dikkati çeken Canatar, kullanımdaki araç lastiklerinin ise ömrünün 3 ile 5 yıl arasında değiştiğini kaydetti.KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
ticari araç kış lastiği zorunlu uygulama

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