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12 bin TL’ye aldığı belediye otobüsünü 120 bin TL’ye ciğerci yaptı

17 Ocak 2018 11:41

Amasya’da yaşayan Mustafa Göç, İstanbul’dan 12 bin liraya satın alıp yaklaşık 10 katı harcama yaptığı otobüsü ciğerciye dönüştürdü.

12 bin TL’ye aldığı belediye otobüsünü 120 bin TL’ye ciğerci yaptı

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.


Duruma şaşıranların otobüsü servislerle karıştırdıklarına değinen Göç, “'Nereden nereye gidiyoruz?’ dediklerinde ‘açlıktan tokluğa gidiyoruz’ şeklinde cevap veriyorum” dedi.

 




Müşteriler Hayati Dursun Akşen ile Nevzat Şahin de ciğerciye dönüşen otobüsü görünce şaşırdıklarını söylediler.İHA

 

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