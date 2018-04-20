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2. el otomobilde devrim gibi karar

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yargıtay'ın son kararı, ikinci el otomobil satışında karşılaşılan en büyük sorunlardan olan kilometre düşürme olayına yepyeni bir boyut kazandırdı. Yüksek mahkeme, satıcının, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünün bilmemesi halinde bile gizlenen ayıplardan sorumlu olduğuna hükmetti.

Emsal nitelikteki kararla kilometresinin düşürüldüğü ortaya çıkan araç, satıcıya verilip bedeli iade alınabilecek.

Yargıtay'ın kararı emsal niteliğinde

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Otomobil alma kararıyla ikinci el araç satılan internet sitesine giren vatandaş, '54 bin 700 kilometre ve hasarsız' notunun paylaşıldığı ilanı gördü. Araç sahibiyle irtibata geçen vatandaş, 22 bin lira karşılığında beğendiği otomobili satın aldı.
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Satış işleminden 8 gün sonra aracı servise götüren vatandaş, büyük şok yaşadı. 'Orijinal' diye satın aldığı aracın birçok parçasının değiştirildiği, kilometresinin ise 137 bin 864'ten 54 bin 700'e düşürüldüğünü öğrendi.
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Alıcı, parasının iadesi istemiyle satıcıya müracaat etti. Mağdur alıcı, satıcının parayı ödemeye yanaşmaması üzerine mahkemenin yolunu tuttu.
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"Görüp aldı, sorumlu değilim"

"Görüp aldı, sorumlu değilim"
10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada ifade veren mağdur vatandaş, satış bedelinin iadesine, bu mümkün olmazsa yıpranmış araç satılması nedeniyle 4 bin TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
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Mahkemede savunma yapan satıcı ise davacının aracı görüp beğenerek satın aldığını, servise götürerek incelettiğini, aracı muayene ettirme yükümlüğününün davacıya ait olduğunu, satın alındığı haliyle aracın satıldığını savunarak davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın kısmen kabulü ile bin 500 liranın davalıdan tahsiline hükmetti. Kararı mağdur alıcı temyiz etti.
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Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, milyonları ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, satılan aracın kilometresinin düşürülüp satılması halinde, bu gizli ayıbın varlığını bilmese bile satıcının sorumlu olduğuna hükmetti.
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Yargıtay kararında, satıcının; alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğuna dikkat çekti. Aracın değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da satıcının sorumlu olduğu hatırlatıldı.
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Kararda, şu ifadeler yer aldı: "Alıcı ayıbı ihbar etmek suretiyle satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkan varsa satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur..."
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"...Alınan bilirkişi raporunda dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. Dava konusu araç gizli ayıplı olarak satıldığı için davacının talebi doğrultusunda bedelin iadesi gerekir. Mahkemece, dava konusu aracın davalıya iadesi koşulu ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklide hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Karar oy birliği ile bozulumuştur."
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ikinci el otomobil otomobil satışı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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