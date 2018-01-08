FİNANS

2017'de 14 bin 645 araç hurdaya ayrıldı

08 Ocak 2018 09:57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılan 14 bin 645 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye geri kazandırıldı.

2017'de 14 bin 645 araç hurdaya ayrıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılan 14 bin 645 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye geri kazandırıldı.

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de kurulan, çevrimiçi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" ile ömrünü tamamlamış araçların lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engellendi.
Hurda araçlara 11 işleme tesisinde geri kazanım

Söz konusu araçların geri kazanımı için Türkiye genelinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 235 teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 103 geçici depolama tesisi ve 11 ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi hizmet veriyor.

Bakanlık tarafından, 2012'de 8 bin 58, 2013'de 10 bin 619, 2014'te 11 bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541 araç, 2017'de ise 14 bin 645 araç "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde geri kazandırıldı. AA

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