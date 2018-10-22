FİNANS

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

2018’in en çok satan araçlarını sizler için listelendi. Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen otomotivi devleri, 2018 model araçlarını yılın başında hayranlarının beğenisine sundu. Firmaların en son teknolojileri ile buluşan araçlar, büyük beğeni toplarken donanım ve tasarımları ile de meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.

İşte en çok tercih edilen otomobiller

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Renault Megane Sedan

Renault Megane Sedan
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 18 bin 406 adet sattı.
2 / 20

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Sedan
İtalyan otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 16 bin 898 adet sattı.
3 / 20

Renault Clio

Renault Clio
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 14 bin 856 adet sattı.
4 / 20

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 11 bin 337 adet sattı.
5 / 20

Honda Civic Sedan

Honda Civic Sedan
Japon otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 11 bin 62 adet sattı.
6 / 20

Toyota Corolla

Toyota Corolla
Japon otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 10 bin 820 adet sattı.
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Hyundai i20

Hyundai i20
Güney Koreli otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 985 adet sattı.
8 / 20

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
Japon otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 669 adet sattı.
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Ford Focus

Ford Focus
ABD'li otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 242 adet sattı.
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Peugeot 301

Peugeot 301
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 159 adet sattı.
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Dacia Duster

Dacia Duster
Romanyalı otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 6 bin 937 adet sattı.
12 / 20

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 6 bin 761 adet sattı.
13 / 20

Renault Symbol

Renault Symbol
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 6 bin 554 adet sattı.
14 / 20

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 968 adet sattı.
15 / 20

Opel Astra Sedan

Opel Astra Sedan
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 474 adet sattı.
16 / 20

Hyundai Accent Blue

Hyundai Accent Blue
Güney Koreli otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 324 adet sattı.
17 / 20

Dacia Sandero

Dacia Sandero
Romanyalı otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 156 adet sattı.
18 / 20

Mercedes-Benz C Serisi

Mercedes-Benz C Serisi
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 4 bin 480 adet sattı.
19 / 20

Skoda-Octavia

Skoda-Octavia
Çek Cumhuriyeti merkezli otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 4 bin 460 adet sattı. otomobil markaları , otomobil satışları , otomobil , haberler
20 / 20

Peugeot 3008

Peugeot 3008
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 4 bin 416 adet sattı.
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otomobil satış

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