2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Dünyanın önde gelen otomotivi devleri, 2018 model araçlarını yılın başında hayranlarının beğenisine sundu. Firmaların en son teknolojileri ile buluşan araçlar, büyük beğeni toplarken donanım ve tasarımları ile de meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.