2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Dünyanın önde gelen otomotivi devleri, 2018 model araçlarını yılın başında hayranlarının beğenisine sundu. Firmaların en son teknolojileri ile buluşan araçlar, büyük beğeni toplarken donanım ve tasarımları ile de meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.
İşte en çok tercih edilen otomobiller
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Renault Megane Sedan
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 18 bin 406 adet sattı.
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Fiat Egea Sedan
İtalyan otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 16 bin 898 adet sattı.
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Renault Clio
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 14 bin 856 adet sattı.
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Volkswagen Passat
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 11 bin 337 adet sattı.
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Honda Civic Sedan
Japon otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 11 bin 62 adet sattı.
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Toyota Corolla
Japon otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 10 bin 820 adet sattı.
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Hyundai i20
Güney Koreli otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 985 adet sattı.
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Nissan Qashqai
Japon otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 669 adet sattı.
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Ford Focus
ABD'li otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 242 adet sattı.
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Peugeot 301
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 7 bin 159 adet sattı.
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Dacia Duster
Romanyalı otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 6 bin 937 adet sattı.
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Volkswagen Polo
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 6 bin 761 adet sattı.
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Renault Symbol
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 6 bin 554 adet sattı.
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Volkswagen Golf
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 968 adet sattı.
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Opel Astra Sedan
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 474 adet sattı.
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Hyundai Accent Blue
Güney Koreli otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 324 adet sattı.
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Dacia Sandero
Romanyalı otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 5 bin 156 adet sattı.
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Mercedes-Benz C Serisi
Alman otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 4 bin 480 adet sattı.
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Skoda-Octavia
Çek Cumhuriyeti merkezli otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 4 bin 460 adet sattı. otomobil markaları , otomobil satışları , otomobil , haberler
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Peugeot 3008
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 4 bin 416 adet sattı.
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