2019'da trafik sigorta primlerinde artış olmayacak

Yeni yılda trafik sigorta primlerinde artış olmayacak

Hazine Müsteşarlığı, Ocak 2019’da trafik sigorta primlerinde artış olmayacağını duyurdu.

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilindiği gibi 2017'nin Nisan ayında yapılan düzenlemeyle zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına geçildi. Böylece il bazında, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişlerine bakılarak sigorta primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tavan fiyatlar üzerinden hesaplanmaya başlandı. Sigortacıları zarardan korumak amacıyla da sigortacılara azami primleri her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerine gönderdiği 2019 yılına ait duyuruda, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadığı enflasyon ayarlaması da olmadığını bildirdi.”

Bakanlık, sigorta primlerinde artış yapmamakla birlikte sigortanın teminat limitlerini de artırmazken, gelecek yılın maddi ve bedeni tazminat limitlerinin 2018 yılında olduğu gibi devam edeceğini vurguladı.