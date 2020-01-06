2019'un en çok satan otomobilleri

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Fiat ve Renault arasındaki çekişme dikkatlerden kaçmıyor. İthal araçlar baz alındığında ise Volkswagen'in bariz bir üstünlüğü söz konusu. Eğer Alman otomobil devi ülkemizdeki yatırımlarını hızlandırıp, fabrikasını bir an önce kurarsa önümüzdeki yıllarda zirveye oynayabilir.
Oppo A9 2020 kamera performansına örnek fotoğraflarla bakıyoruz
Hangi otomobil markası kaç adet sattı?
FIAT
Yerli: 56118 İthal: 1043
Toplam: 57161
FORD
Yerli: 3218 İthal: 12484
Toplam: 15702
HONDA
Yerli: 17246 İthal: 3108
Toplam: 20354
HYUNDAI
Yerli: 7326 İthal: 15460
Toplam: 22786
Mercedes
Yerli: 0
İthal: 9862
Toplam: 9862
OPEL
Yerli: 0
İthal: 16689
Toplam: 16689
RENAULT
Yerli: 51258 İthal: 9410
Toplam: 60668
TOYOTA
Yerli: 22012
İthal: 1350
Toplam: 23362
VW
Yerli: 0 İthal: 38820
Toplam: 38820