2020 Şubat ayı otomotiv kampanyaları!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri açıkladı. Bu yıl Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.53 artarak 22.016 adet oldu. 2020 yılının ikinci ayının başalması ile elde ettiği performansı korumak isteyen markalar , tüketicilere özel hazırladıkları kampanyaları bir bir duyurmaya başladı. İşte 2020 yılı Şubat ayı otomotiv kampanyaları…

Hangi marka ne kadar indirim yaptı?

DACİA Şubat ayında Dacia’nın Sandero, Duster ve Dokker ECO-G modellerinde sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor.

Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerinde 12 ay vade ile 24.000TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor.

Şubat ayında Dacia Dokker 83.250 TL’den, Sandero 84.350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 114.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.

RENAULT Renault, Şubat ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Şubat ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 95.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 131.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da yer alıyor.

FİAT Fiat, Şubat ayında da avantajlı alım seçenekleri sunarak tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Ay sonuna dek Egea ailesinin üyeleri ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri; 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkânıyla tüketicilere sunuluyor. Fiat Egea ailesinin 2020 model yılına ait otomatik şanzımanlı sedan versiyonları ise Şubat ayı süresince manuel vites fiyatıyla satın alınabiliyor.

Fiat, Şubat ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Markanın ay boyunca sunduğu kredi seçenekleri dahilinde; Egea ailesi ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanılabilecek avantajlı koşullar doğrultusunda 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Fiat, “Egea Konforuna Sahip Olmak Herkesin Hakkı” mottosu ile ay boyunca “Otomatik vites farkı bizden” kampanyasını da devam ettiriyor. Marka, 2020 model yılına ait Egea Ailesi sedan modellerin otomatik şanzımanlı versiyonlarını, 50 bin TL 24 ay ve yüzde 0,69 faiz fırsatı ile 160 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Türkiye’nin “en ulaşılabilir SUV”si Fiat Panda Cross 4x4 ise 129 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Pratik ve kompakt Fiat Panda Cross 4x4; dört tekerlekten çekiş, ayarlanabilir sürüş modları, yokuş iniş desteği, yükseltilmiş süspansiyonu ile Fiat showroomlarında SUV tutkunlarını bekliyor.

JEEP Jeep, Şubat ayını cazip bir kampanya ile karşılıyor. Ay sonuna dek Compass modellerine özel anahtar tesliminde 20 bin TL’lik indirim sunuluyor. Tercihini en kabiliyetli küçük SUV Renegade’den yana kullanmak isteyenler ise anahtar tesliminde 15 bin TL’lik indirimden yararlanabiliyor.

Özgürlük, tutku ve macera severlerin ortak noktası Jeep, Compass ve Renegade modelleri için indirim kampanyasını sürdürüyor. Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Jeep Compass’ta geçerli 20 bin TL’lik takas indirimi sunuluyor. Jeep’in özgün tasarımını teknolojiyle birleştiren Compass Limited modelleri, Apple CarPlay Destekli 7" UConnect Multimedya Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı gibi teknolojik özellikler ve 18" Alaşımlı Jantlarıyla satışa sunuluyor.

Şubat ayı boyunca Renegade’de fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı bir Renegade sahibi olmak isteyenler için de fırsatlar sunuyor. Kampanya ile 2020 model Renegade’ler Şubat ayına özel, anahtar tesliminde 15 bin TL’lik indirim fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. 189 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yer alan Renegade’in Longitude donanım seviyesinde 16” Alüminyum Jantlar, Sis Lambaları, Cruise Kontrol, 5" U-connect Dokunmatik Ekran, Arka Park Sensörü, Trafik İşareti Tanıma gibi güvenlik ve konfor özellikleri öne çıkıyor. Modelin Limited versiyonlarında ise yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect™ 7.0" Bilgi Eğlence Sistemi, Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkazı, Park Yardım Sistemi, Akıllı Hız Asistanı gibi özellikler bulunuyor.

KIA KIA, üstün kalite ve yüksek konforu bir arada sunan Sportage’da 50 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde sıfır faiz avantajı sunuyor. KIA ayrıca; Ceed, Picanto, Stonic ve Rio modellerinde 30 bin TL’ye 15 ay yüzde 0,59 faiz fırsatı sunarken, KOBİ’lerin en çok tercih ettiği Bongo’da ise yüzde 0 faizle otomobil severleri yetkili satış noktalarına bekliyor. Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, şubat ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile sevenlerini bekliyor bekliyor.

Çift renk seçeneği, sunroof avantajı, 17 inçlik alaşım jantları, standart olarak sunduğu 7 inçlik multimedya sistemi & geri görüş kamerası ve yakıt verimliliğiyle B SUV segmentinde dikkat çeken Stonic, 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde ezberleri bozan Ceed ve A segmentinde tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan Picanto, şubat ayı boyunca 30.000 TL’ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Dinamik tasarımı ve boyutlarıyla sınıfının önde gelen araçlarından olan KIA Rio, şubat ayının sonuna kadar 30 bin TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz avantajıyla yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Makyajlanan dördüncü nesliyle C-SUV segmentinde iddiasını arttıran KIA Sportage’da sıfır faiz avantajı devam ediyor. 136 beygirlik güç üreten 1.6 litrelik dizel motora sahip olan Sportage, iç ve dış tasarımıyla birlikte geniş bagaj hacmi ve gelişmiş donanım özellikleriyle de fark yaratıyor.

Sportage, şubat ayının sonuna kadar Elegance 4X4, Prestige ve Prestige Design paketlerinde 50 bin TL’ye 18 ay sıfır faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında SUV severleri bekliyor.