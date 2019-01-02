3 milyon TL yedieminde çürümeye terk edildi

Siirt’te aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan 70 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor.

Bu otoparkta servet yatıyor

Yediemin ortaklarından Murat Orhan, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürüdüğünü söyledi. Güneş ve yağışlar sebebiyle çürüyen araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Orhan, “Depoda bulunan 70 aracın yarısı lüks.

Araç sahipleri araçlarını alıp kullansınlar. Hem devlete faydaları olsun hem de bizim de otoparkımızın yükü biraz olsun hafiflesin. Çünkü bu şekilde devam edecek olursa otoparkta araç koyacak yerimiz kalmayacak” dedi.

Bu araçların devlete kazandırılmasını istediklerini dile getiren Orhan, “Bu araç sahiplerinin vergilerini ödemelerini ve otoparktaki araçlarını almalarını rica ediyoruz.

Müşterilerimize tavsiyelerimiz bu araçların vergi ve sigortalarını bir an önce ödemelerini istiyoruz. Eğer bunları yaparlarsa devletimizde bu işten kazanç sağlayacak.