'34 AKP 34' plakalı otomobilini 500 bin TL'ye satışa çıkardı

29 Kasım 2017 12:13
'34 AKP 34' plakalı otomobilini 500 bin TL'ye satışa çıkardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan İlhan Dişli, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan otomobilini, '34 AKP 34' plakası nedeniyle 500 bin liraya satışa çıkardı. Dişli, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve ev teklif ettiğini söyledi.

İlhan Dişli, '34 AKP 34' 2013 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1997 model 383 bin kilometrede olan Mercedes C-180 model LPG'li otomobilini satışa çıkardı. Otomobilinin şu anki değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğunu belirten İlhan Dişli, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var.
 
 
Şu an otomobilin piyasa değeri 30 bin lira. Plaka Ak Parti'nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplileri oldu. Ben de Ak Parti'nin gönüllüsüyüm. İşadamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 250 bin lirayı gördü vermedim. 500 bin lira veren olursa aracı verebilirim. Bu süreçte arsa, ev veren kendi aracını vermek isteyen oldu" dedi.
 
 
 
 
İlhan Dişli otomobilinin LPG'li ve otomatik vites olduğunu ifade ederek, "Plakanın başı ve sonu da İstanbul'u temsil ettiği için ayrı bir önem taşıyor. Bu aracı aldığım kişi de aynı parti sevdasındaydı. Nasip olursa satarız. Ppartinin simgesini taşıyan plaka olduğu için araç tavan yaptı. Otomobili kullanırken de vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. İstanbul'da otobanda durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu. Bu gönül ve sevda işidir. Bu plakanın bende olmasından dolayı ayrı bir gurur duyuyorum" diye konuştu. DHA
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Okuyucu Yorumları42 yorum
  • 183 Oy
    Parayı Akp den daha çok sevdiğin kesin.
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  • 172 Oy
    sattın sattın yoksa plakayı evin vitrinine koyarsın bu gidişle...
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  • 151 Oy
    hacı acele et, zarrab konuştukça o plakayı üste para versen de satamazsın
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  • 31 Oy
    @mehmet_dabak_1982 :))))))))))
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  • 128 Oy
    bu plakanın sende olmasından gurur duyuyorsan neden satıyorsun?
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  • 129 Oy
    5 kuruş etmez.
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  • 97 Oy
    Ulenn üstüne para versen almamm, millet ne kadar parasevdalısı oldu ??
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  • 101 Oy
    Çok gerekti ya kimse almaz o beş sene önce olsa olurdu şimdi il başkanları kaçıyor partiden dağıldı dağılacak diye..
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  • 67 Oy
    Gururunun ederi 500 bin TL imiş :)
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  • 76 Oy
    mafya durmasın plakayı ve arabayı senden bedavaya alır. üzerinede senin evin arsan falan varsa onu alır.
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  • 64 Oy
    Haksız kazanç aracın değerinin çok üzerinde. Uzmanlar daha iyi bilir ancak noterden satış rayiç değerinden yapılır. dolayısıyla vergi de kaçırmış olacak.
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  • 66 Oy
    bence 250 ye hemen ver....1 sene sonra aracın değerine bioe satamazsın...kimse binmez taşlarlar
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  • 59 Oy
    memleketin delisimi biticek
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  • 56 Oy
    arkadaş rte ve yardakçılarının pislikleri ortaya dökülüyor. Sana tavsiyem 250bini kabul et sende bu akp fırsatçılığından yararlan bari. Yoksa bu pislikleri kabul etmek zorunda kaldıklarında o rabayı 30bine anca satarsın. Plaka yüzünden değeri kalmaz.
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  • 52 Oy
    TAM BİR ZÜBÜK
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  • 50 Oy
    ben 15000 lira vermem, çok beğeniyorsan satma elinde dursun
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  • 50 Oy
    Ne kadar saçma sapan varsa bu ülkeye toplanmış.Çok iktidardan bir şey gördük te plakasından görelim..
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  • 39 Oy
    hepimiz müslümanız ,haram yemeyiz sonuçta
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  • 57 Oy
    Gemiyi önce fareler terkeder. 2019 dan sonra 5 kuruş etmeyecek diyen fareler gemiyi terketmeye başladılar bile.
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  • 26 Oy
    500 bine alındığında ilave 5 kuruş kazanacakmı
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  • 24 Oy
    AKEPE ZİHNİYETİNİN ÖZETİ İŞTE. MENFAATÇİLİK VE FIRSATÇILIK ....
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  • 19 Oy
    ileride üste para versen kurtulamazssın
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  • 17 Oy
    2019 dan sonra o plakayı sana yedirirler merak etme
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  • 16 Oy
    her yeriniz rant olmuş.
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  • 23 Oy
    Plakası biile para basacak
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  • 19 Oy
    BANA SIFIR ARABA VERECEKLER BU PLAKAYLA YEMİNLEN BİNMEM!
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  • 14 Oy
    250 bin vermişler de vermemiş..heee kesin öyledir...
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  • 12 Oy
    hahah bi 7 yıl önce olsaydı belki hacı artık kimse almaz o arabayı dön evine :)
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  • 13 Oy
    2019 dan önce sat yoksa para etmez
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  • 15 Oy
    alan kumar oynamış olur yutulur.. birgün fg plakaları gibi bu plakalarda tarihe karışacak
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  • 12 Oy
    bedava versen 50 mt sürmem o plakayla o aracı. çöp.
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  • 11 Oy
    benim vatanım da bir takım insanlar kendini bu kadar basitçe vitrinlenmesi ne kadar hoşuna gidiyor yoruma değer konu değil ama son zamanlarda değerlerimize yapılan saygısızlıklar ,ağaç dallarına para bırakmalar ,dolar kampanyaları yaparak amacınız iş umuduysa daha çok beklen plakayı parlatıncaya kadar arabanı yıkasan iyiy di
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  • 15 Oy
    Plakayı acil ver birine bırak para almayı 2019 seciminden sonra topraga gömmeye calısırsın ama üstünde gözükür maliyede alır içeri atarlar..
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  • 0 Oy
    @mehmet_1985_mrvus hadi ya, aç tavuklar, çok beklersiniz...
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  • 11 Oy
    hesap günü gelince niye akp diye fetöcüler gibi kaççak delik ararsınız
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  • 7 Oy
    yeminle söylüyorum, o arabayı bedava versen, o plaka ile ne alırım, ne binerim.
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  • 9 Oy
    ömrü inşallah 2019 bitecek almak isteyen varsa beklesin ozaman kendi belirlesin ne verecekse şimdilik veripde alanın asla aklı yoktur değmez
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  • 4 Oy
    Bedava versen almam, ne alacam?
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  • 5 Oy
    hayatta arabama o plakayı takmam arabayı yakarım gene takmam
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  • 1 Oy
    bunlar çok sevdikleri için dil zaten fırsatçı bunlar ya 250 bın lıra vermısler ulan bedavadan bulmussun zaten bırde o plakaya 250 bın verenler bunların kıçını kaldırıyor arkasdaş
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  • 1 Oy
    birde çıkmış birşey icat etmiş gibi böbürleniyor... Neyin peşindesin sen işte böyleleri ak partinin kuyusunu kazıyor...
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  • 5 Oy
    bende prinç gaz lambası var süper normalde asla satmaya niyetim yok kırılmaz miladı asla dolmaz nesilleri öldürür ben dahil hanım sat diyor yok diyorum anca anlayan istediğim parayı verir diyorum oda anlayanı bulmak ama aramıyorum diyorki kaça satarsın diyor bende o an için ağzımdan çıkdı 50 binlira diye bana araba teklif eden oldu ama gerçek ama şaka ben yok dedim araba ikinci elde 15 edebilir ama etmedim fiyat 50 binliradır dedim okadar teklif var ısrar yok tek fiyat 50 binlira dır 40 senedir bende öncesini bilmem
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