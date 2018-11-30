Geçtiğimiz günlerde Peugeot’nun PSA Sochaux Fabrikası’nda 500 bininci Peugeot 3008 üretim hattından çıktı. İlk bakışta 2009 yılında piyasaya çıkan bir model için bu büyük bir başarı olarak kabul edilemeyebilir. Ancak bu üretim rakamı sadece 2016 yılında üretimine başlanan ve Ocak 2017’de piyasaya sürülen ikinci nesil Peugeot 3008’e ait. Yani kabul etmeliyiz ki bu gerçekten büyük bir başarı.

Öte yandan SUV segmetindeki bu başarısını bir başka başarı ile taçlandıran Fransız otomotiv devi geçtiğimiz günlerde çifte kutlama yaptı. Peugeot, C segmentindeki başarılı beş kapılı hatchback modeli Peugeot 308’den 2013 yılından bu yana tam bir milyon adet üretti. Bir milyonuncu 308 geçtiğimiz günlerde yine PSA Sochaux Fabrikası’ndaki üretim hattından çıktı.

Sochaux’da her gün 1000’den fazla Peugeot 3008 üretiliyor!

PSA Sochaux Fabrikası tam kapasite çalışarak her gün 1000’den fazla Peugeot 3008 ve yaklaşık 860 adet 308’in montajını tamamlayarak üretim hattından çıkarmayı başarıyor. 3008’e olan yoğun talebi karşılamak içinse fabrika çalışanları haftanın 7 günü mesai yapıyor. Bu yıl toplamda 500.000 araç üretilmesi planlanan PSA tesisinde şimdiye kadar Peugeot için 23 milyondan fazla araç üretildi.

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