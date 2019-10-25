FİNANS

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ankara'da galerici Melih Bengier, 6 bin kilometredeki 1994 model Tofaş Şahin marka otomobili, Kırıkkale'deki galericiden 45 bin liraya satın aldı. Otomobil, kilometre yapmaması için Ankara'ya kurtarıcı ile götürüldü.

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), otomobili 5 yıl önce İstanbul'daki sahibinden 12 bin liraya satın aldı. Güzel, Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdiği aracı bir süre sonra internet üzerinde satışa çıkardı; fakat istediği ücret verilmeyince ilanı kaldırdı. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan otomobili kapalı garajında muhafaza etti. Otomobile gözü gibi bakan Güzel, geçtiğimiz ay aracı bir kez daha internet üzerinden satışa çıkardı.

'BİZİ CAZBETTİ'

Ankara'da yaşayan galerici Melih Bengier, gördüğü ilanı görünce Fatih Yunus Güzel'i arayarak, otomobili 45 bin liraya satın aldı. Bengier adına aracı satın almaya kente gelen Hasan Akgül, "Aracı 45 bin liraya aldık. Bu modelde Türkiye'de tek sıfır araç olması bizi cezbetti. 6 bin kilometrede olan bu aracı saklamak ve sergilemek için aldık" dedi.

'ÇOK FAZLA RAĞBET VARDI'

Galerici Güzel ise, otomobilin 5 yıldır kendilerinde bulunduğunu söyleyerek, "1994 model otomobilin tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Arabaya çok fazla rağbet vardı. Melih Bengier ağabeyimizin yoğun ısrarına dayanamayarak 45 bin liraya sattım" diye konuştu.

Kilometre yapmaması için Kırıkkale'den Ankara'ya kurtarıcı ile götürülen otomobilin, Ticaret ve Yaşam Merkezi'nde (OTONOMİ) sergileneceği öğrenildi.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
Tofaş Şahin Kırıkkale

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