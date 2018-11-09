70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi

Türkiye'de 1952’den 1970 yılına kadar üretilen ve o yıllarda daha çok resmi kurumlarda ve askeri alanda kullanılmaya başlanan cipler bir müddet sonra lüks otomobiller çıkınca çiftçilerin eline düştü. Sağlamlığı ve Aydın’ın engebeli arazi yapısına uygun olması nedeniyle Aydın’ın dağ köylerindeki incir, kestane ve zeytin üreticileri halen 4 çeker arazi ciplerinin vazgeçemiyor.

Aradan geçen 66 yıla rağmen bu araçların yerine tutan başka araç olmadığı için kendi yaşından büyük cipleri tamir edip eski haline getirdiklerini kaydeden Aydınlı Cip tamircilerinden İhsan Akdeniz, “Türkiye’de 1952 yılından 1970 yılına kadar üretilen bu cipler aradan geçen yarım asırdan fazla zamandan beri kullanılıyor. Neredeyse her marka 4 çeker araba üretti. Ama dağlık arazilerde eski cipler kadar dayanıklısı yok. Gelişen teknolojiye rağmen yeri doldurulamayan arazi ciplerini 15 yaşımdan bu yana tamir ediyorum. Ustamın tamir ede ede emekli olduğu pek cip var. Ben emekli oldum. Bu cipler benim çırağı da emekli eder. Türkiye’de olup da ayakta ciplerin büyük çoğunluğu da Aydın’da toplandı. Yaylalardaki çiftçiler cipten vazgeçmiyor” diye konuştu.