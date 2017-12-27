Ağaoğlu’nun hibe ettiği Tesla otoparkta çürüyor

Ağaoğlu Enerji Grubu, 125 MW kurulu güce sahip 735 milyon liralık Balıkesir RES projesinin rüzgâr türbinleri için Alman Nordex ile sözleşme imzaladı. Şirketin 2018’deki yatırımı 1 milyar liraya ulaşacak.





İmza töreninde konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, 6 yıl önce İTÜ'ye hibe ettikleri Tesla marka elektrikli otomobille ilgili de önemli bir açıklama yaptı.





GaZete Habertürk'te yer alan haber şöyle:



2011’de İTÜ Makine Fakültesi Dekanı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın sahibi olan Ali Ağaoğlu’nu arayıp test için kendisinden bir haftalığına aracı istediklerini söyler. Ağaoğlu dekanın bu talebini reddeder ve İTÜ’nün o zamanki rektörünü arar. Dekanın talebini geri çevirdiğini çünkü aracı bir haftalığına emanet vermek istemediğini İTÜ’ye bağışlamak istediğini söyler.



OTOPARKTA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ



Aradan geçen 6 yılda araca ne olduğunu, Ali Ağaoğlu anlattı:





Ali Ağaoğlu bu aracı hibe etmişti



“İTÜ’nün rektörü Muhammed Hoca’yı aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim. Ancak aracın tesliminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti.



Öğrendiğimize göre, Tesla’yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ’de rektör değişimi yaşanmış ve bizim Tesla rektörlük binasının otoparkında çürümeye terk edilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Kısa bir araştırmayla 50 bin dolar masraf çıkardığı anlaşılmıştı. Biz bunu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi.”