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Ağır hasarlı aracı hileyle satan kişiler için Yagıtay'dan kötü haber

19 Mart 2018 09:34

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ağır hasarlı aracı hileyle satan kişiler hakkında önemli bir karara vardı.

Ağır hasarlı aracı hileyle satan kişiler için Yagıtay'dan kötü haber
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.
 
Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Burada yapılan kontrolde aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi.
 
 
Bunun üzerine alıcı, otomobil için ödediği 37 bin 700 lira bedelin yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi.  Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak aracın 33 bin 500 liraya alındığına karar verdi ve bu miktarın alıcıya ödenmesine, aracın da satıcıya teslim edilmesine hükmetti.
 
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 13. Hukuk Dairesine geldi.  Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu ve ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesini hükme bağladı.
 
Bozma kararında, yerel mahkemece araç satış bedeli olarak 33 bin 500 liranın tahsiline karar verildiği ancak taraflar arasında düzenlenen Çorlu 5. Noterliğinin evrakında satış bedelinin 37 bin 700 olduğunun belirlendiği kaydedildi.
 
Belirlenen miktarın tarafları ve mahkemeyi bağlayacağı vurgulanan gerekçede, mahkemece bu yön gözardı edilerek, tanık ifadesine dayanılarak bedel tespiti yapılmasının doğru olmadığı vurgulandı.
 
Gerekçede, "Mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Ayrıca, davacı tarafından yapılan tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek hüküm tesisi gerekir." denildi. 
 
AA 
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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 7 Oy
    üçkagıtcılar yandı o zaman özellikle bazı galirici bozuntuları varki tam şapa oturdu ( işini dürüst yapan esnafa saygımız sonsuz)
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  • 3 Oy
    İYİ HABER ÇOK İYİ HABER...HİLE HURDA ALAVERE DALAVEREYLE TİCARET YAPILMAZ..HERKES HAKKINI HUKUKUNU BİLECEK SONUCUNA RAZI OLACAK..KİMSE KİMSEYİ KANDIRMAYACAK ALDATMAYACAK..HELAL PARA KAZANACAK..ARAÇ HASARLIYSA HASARLI AMA FİYATIDA BUDUR DİYECEK...ALAN RAZI SATAN RAZI OLACAK...TİCARET BUDUR
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  • 2 Oy
    iyi olmuş. ülke sahtekar dolu
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  • 3 Oy
    Iyi de satan adam ben söylemistim derse nasıl ispatlicaz söylemedigini
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  • 1 Oy
    aslında dolandırıclık kapsamına alınması gereken bir olay ve satıcıya ayrıca ciddi yaptırımlı cezalar verilmeli... ticaretten men etmek gibi...
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