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Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.03.2021 09:57 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bugün başladı

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'NIN TAVAN FİYAT KARARI BUGÜN BAŞLADI

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

ŞEHİRLERE GÖRE AKARYAKIT TAVAN FİYAT LİSTESİ

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak.

Anadolu Yakası'nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan, motorinin ise 6,44 liradan satılacak.
Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak.

İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI İKİ AY GEÇERLİ

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak.

Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

(AA)

Son Dakika: EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı! Şehirlere göre akaryakıt tavan fiyat listesi!Son Dakika: EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı! Şehirlere göre akaryakıt tavan fiyat listesi!


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Depoda 15 lira fark ediyor :D 1 lira indirim yapın, petrol fiyatları zaten ucuz, şu dönemde milleti hala sömürüyorlar.
LPG yok mu
tabi doğuda tavan yapın millet tarlasını sürecek bahçesine gidip gelecek ilaç atacak allah sizi bildiği yapsın inşallah taz zamanda sizin gibi bir hükümetten kurtuluruz
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