FİNANS

'AKP' plakalı otomobiline 250 bin lira istiyor

24 Ocak 2018 15:54

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir esnaf piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan '31 AKP 80' plakalı otomobilini 250 bin liraya satışa çıkardı.

'AKP' plakalı otomobiline 250 bin lira istiyor

Pazarcık’ta yaşayan Ali İhsan Yavuzatmaca, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi.

Otomobilinin şuan ki değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Şu an otomobilin piyasa değeri 25 bin lira. Plaka AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplileri oldu. Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyen oldu. Ben de AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İş adamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı verebilirim" diye konuştu.İHA

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Okuyucu Yorumları67 yorum
  • 3 Oy
    akp sevdalısıyım diyorsun lakin parayı verene aracımı satarım diyorsun ne iş
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  • 3 Oy
    teneke parçası için o arabaya ferrsri parası verenin aklını seveyim çok seviyorsan 50 kuruşa çıkartmasını tak üstüyle gariban sevindir
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  • 2 Oy
    bedava verse o plakayı asla takmam
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  • 2 Oy
    Bak hele sen birde Akp gonullusuymus firsatci at hirsizi seni
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  • 2 Oy
    savaş çıksa cepheden önce atm ye ve markete koşarlar. fırsatçılaar.
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  • 0 Oy
    Reyiz AKP Denince Cildiriyor Haberin Olsun :))
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  • 2 Oy
    Araba ne kadar temiz olursa olsun bu plakadan dolayı bedavaya versen almam.
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  • 2 Oy
    böyle yalakalı insanlardan uzak durun eski model 250 bin liraya 0 araba alınır
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  • 2 Oy
    Bedava verseler onurum zedelenir diye almam
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  • 1 Oy
    Ne oluyor Akp olunca
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  • 1 Oy
    Bu zihniyet Avrupa bizi kıskanıyor diyor. Ve Biz AB'ye almadıkları için olmadık lafı söylüyor. Siz olsanız Herşeyi çıkarı için kullanan, Menfaati uğruna herşeyi mübah gören bu toplumu alırmıydınız. Araştırın Avrupada buna benzer bir haber duyamazsınız. Gidin bakın Avrupa da ekstra para ödenerek İsme Özel Plaka alanlar hep Türklerdir. "İŞÇİ TÜRKLER" ... Türkiye mantığıyla bakarsak Asgari ücretli gidip isme özel plaka alıyor.
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  • 1 Oy
    üstüne 250 bin verse almm :)
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  • 1 Oy
    Ona 250.000 TL verecek kişi muhtemelen 5 milyonluk bir ihale kazanmak için falan verir o parayı.
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  • 1 Oy
    hepinizin gönlü bir gönüllüsüyüm diyor ama 75e vermem 250 olursa veririm diyor...gönlünüzün fiyatını öğrenmiş oluyoruz bizde sayın abim
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  • 1 Oy
    işin içine para girince gönüllüsü olsanda para satın alıyor seni. maalesef paranın gücünü bir çok haberde ibretlik hikayeler ile görüyoruz. tabi rakam önemli!!
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  • 1 Oy
    beş para etmez
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  • 1 Oy
    tilki seni
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    akp'linin fırsatçılığı
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  • 1 Oy
    Şimdi satki o plakayı 2019 elinde patlayacak
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    devenin başi
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    omg
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    sen şimdiden sat 2019 da elinde patlayacak
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  • 1 Oy
    75 bine bırak arabayı babasını bile satar bu pazarcıklı
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    250 LİRAYA TALİBİM,VERİRSEN BİR GARİBANA HEDİYE EDECEĞİM,KENDİM KULLANMAM.
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    31 plakayı kim ne yapsın :) buralarda gitmez o
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    hayırlısı olsunn
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    pis bir çakal çıkmış birazda enayi bulup ben tokatlayım diyor..haramcı
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  • 1 Oy
    PLAKAYA BAK 31 HAHA
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  • 1 Oy
    boşa hayal görüyorsun hiçbir ak partili kendilerine akp li denmesinden hoşlanmaz ve akp yi kullanmaz.
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    Davasını satan ülkeyide satar
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    31 rakamından ötürü mü bu kadar yüksek fiyat istemiş? hahaha
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    AKP gönüllüsüyum diyor... Söylemeden de anladık biz.. Çıkarcı ,kaypak olup akp li olmayan mi var
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    fırsat düşkünü dürzi benim nazırımda 15 bin etmez
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  • 1 Oy
    nokta kadar israil neden bir çok şeye hakim cevabi bu haberde gizli
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  • 1 Oy
    Allah inşallah akıl verir.....
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  • 1 Oy
    Ya sen ve senin gibiler bedavadan para kazanma çabasına girmeniz hiç hoş değil o zaman plakayı çıkar sat sivri zekalı. .
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    anlamadığım akp serisi 99 tane var sen yanlız degilsinki 250bin istiyorsun
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  • 1 Oy
    Adamın tipe bak:) . Gerçi adam şansını deniyor, esas 250.000 tl verecek adamın tipini merak ediyoruz.
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  • 1 Oy
    Badem bıyıklar işi biliyor baksana
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  • 1 Oy
    Acele et 2019 da elinde patlayacak badem
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