'AKP' plakalı otomobiline 250 bin lira istiyor

Pazarcık’ta yaşayan Ali İhsan Yavuzatmaca, 2014 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1993 model LPG'li '31 AKP 80' plakalı otomobilini satışa çıkardı. Yavuzatmaca, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve tarla teklif ettiğini söyledi.



Otomobilinin şuan ki değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğunu belirten Yavuzatmaca, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Şu an otomobilin piyasa değeri 25 bin lira. Plaka AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplileri oldu. Bu süreçte arsa, tarla ve kendi aracını vermek isteyen oldu. Ben de AK Parti'nin gönüllüsüyüm. İş adamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 75 bin lirayı gördü vermedim. 250 bin lira veren olursa aracı verebilirim" diye konuştu.İHA